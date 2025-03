Le parole dell’allenatore del Gubbio. Fontana: "I biancorossi hanno grandi qualità»

"Il Rimini sta facendo un grandissimo campionato, ha una grande qualità". Gaetano Fontana ha studiato attentamente i biancorossi e sa che oggi il suo Gubbio al ’Neri’ non avrà vita facile. Anche se la squadra di Buscè davanti al pubblico amico sin qui non ha fatto faville. "Le qualità del Rimini le raccontano i numeri – dice il tecnico degli umbri – ma lo dice anche la classifica al pari di tutte quelle squadre che stanno lì davanti e non è un caso che sia arrivato fino in fondo alla competizione della Coppa Italia di categoria". Fontana sa anche quello che servirà per mettere i bastoni tra le ruote ai romagnoli. "Servirà massima attenzione e sappiamo sarà una gara molto difficile – spiega alla vigilia – La mia squadra deve comunque sempre cercare di vincere e deve cercare di farlo passando sempre attraverso il gioco. Sappiamo che ci sono avversari che hanno più qualità di noi e come è peraltro già accaduto se lo dimostreranno faremo loro i complimenti, ma solo dopo che avremo messo in campo tutto ciò che abbiamo, perchè le vittorie si costruiscono e non sono mai casuali". Poi su Di Massimo. "Oltre all’infortunio fisico c’è un aspetto mentale delicato da tenere in considerazione e deve confrontarsi con un nuovo Alessio, che non è quello di prima: non dico sarà meglio o peggio ma sarà un’altra dimensione per lui e deve ritrovare le sue certezze. Giocherà solo quando si sentirà mentalmente pronto e sono certo che quando sarà il momento ci darà una grande mano".

Non mancano le problematiche a livello di assenze per Fontana. Proietti dovrà scontare una giornata di squalifica dopo il giallo rimediato a Pesaro, mentre Signorini e Tentardini sono costretti a rimanere ai box: "Da parte nostra deve esserci la massima attenzione anche perché, e vale anche per i nostri avversari, sarà la terza partita in sette giorni. Noi abbiamo difficoltà a livello numerico e non ci è possibile fare tante rotazioni, per fare la formazione – conclude mister Fontana – aspetterò fino all’ultimo per capire chi è riuscito a recuperare al meglio e schierare la squadra migliore per noi e che possa essere fastidiosa per gli avversari". Resteranno ancora fuori per infortunio, secondo quanto riferito da Fontana alla vigilia, anche Signorini e Tentardini.