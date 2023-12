Le parole di Banchieri, tecnico avversario. "Gara sentita che teniamo tutti a vincere»

"È una partita che comporta una diversa preparazione rispetto alle altre. Perché è una gara molto sentita che teniamo tutti a vincere". Lo dice subito l’allenatore della Vis Pesaro, Simone Banchieri. Perché quel derby che geograficamente non è esattamente un derby, nella realtà è come se lo fosse. "Non è una partita come le altre, a livello di emozione sicuramente è una gara alla quale i tifosi tengono – dice – E siamo contenti che ce ne saranno molti sugli spalti a tifare per noi". La Vis non vince con il Rimini dal secolo scorso. Da 23 anni. "E a maggior ragione ci teniamo – sottolinea Banchieri – Ci siamo allenati con intensità, siamo pronti". Banchieri, si capisce, vive l’attesa con trepidazione: "Nell’aprile scorso, quando sono arrivato, c’erano poche persone allo stadio (debutto in Vis-Imolese 1-0, ndr). Ora ce ne sono tante, anche in trasferta, e questo mi emoziona molto".

L’allenatore della Vis non vuole pensare a qualche assenza di troppo. Come quella di Valdifiori. "Non voglio pensare agli assenti. Valdifiori è un calciatore importante per noi – ammette – ma chi lo sostituirà farà bene. Se ci pensiamo anche nell’ultima partita, quella con la Lucchese (vinta dalla Vis, ndr) ci mancava il nostro capitano De Paola". Banchieri tiene alta tiene alto il morale dei suoi. "Ho fiducia in tutti i giocatori, c’è un piano gara da tener presente. Dobbiamo pensare a giocare in 14-15 viste le sostituzioni che abbiamo a disposizione. I giocatori sono tutti ‘mentalizzati’, lavorano per guadagnarsi un posto. C’è una competitività che permette far crescere il livello della squadra". E quando si parla del Rimini... "È In forma? Questo è un dato di fatto, ma i loro risultati mi interessano poco. Siamo in grado di giocarcela con tutti. A parte Cesena, nessuno ci ha messo sotto. Anche contro la Torres abbiamo sfiorato il risultato. Ho il privilegio di allenare ragazzi che non mollano mai. E quando si dà il 150 per cento, si torna a casa senza rimpianti". Quanto al tipo di partita che sarà "non lo so. Bisogna chiedere a loro come vengono a giocare. Io so cosa devono fare i miei". A parte la vena realizzativa di Sylla, si poteva forse far meglio in fase di finalizzazione a Lucca: "Potevamo anche segnare altri gol, certo, ma nessuna squadra capitalizza tutto quel che produce. L’importante è che tiriamo molto in porta".