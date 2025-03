Le parole di mister fucili. "Non voglio parlare di rammarico, sono contento. In campo questi ragazzi hanno dato tutto»

A chi gli ricorda l’occasione fallita da Pagliari a tempo scaduto, mister Fucili risponde così: "L’occasione non è stata una, ma sono state due, forse anche tre, alla fine. Detto questo, però, il rammarico è fuori luogo, perché quando facciamo questo tipo di prestazioni io sono contento. È chiaro che a quel punto segnare avrebbe significato mettere una seria ipoteca sul nostro primo obiettivo, ma ripeto, il rammarico non ha ragion d’essere, perché anche oggi i ragazzi hanno dato l’anima. Abbiamo fatto una grandissima partita, soffrendo nel primo tempo, perché comunque giocavamo contro una squadra forte, mentre nel secondo siamo venuti fuori e abbiamo finito in crescendo. Riuscire quasi a vincere contro l’Aquila per Fossombrone non è cosa da poco". Così, invece, inquadra la partita il direttore generale aquilano, Simone Bernardini: "Chiaramente siamo tutti molto rammaricati perché oggi ci aspettavamo di fare un risultato positivo, perché per noi è una sorta di ultima spiaggia. Purtroppo così non è stato. Su questi campi in erba naturale purtroppo noi facciamo fatica, ormai è inutile negarlo, partiamo sempre col braccino; su questo dobbiamo riflettere e capire come poter migliorare. Abbiamo perso una grande occasione, siamo delusi come società, però dobbiamo per forza ripartire, perché dobbiamo cercare almeno di prendere la seconda posizione. Con tutti i sacrifici che gli aquilani hanno fatto questo è il minimo che possiamo dare alla piazza. Cosa è mancato per vincere? Probabilmente, come ho detto anche a Civitanova, questi sono campi dove ci dobbiamo mettere la tuta da lavoro e non lo smoking...".

