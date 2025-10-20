Le parole di mister Possanzini. "Non ho preparato abbastanza la squadra. E nella ripresa il nervosismo è stato alto»

Secondo ko di fila fuori casa per la Maceratese che esce sconfitta sul campo del Savini di Notaresco. Nel dopo gara il tecnico biancorosso Matteo Possanzini ha commentato la partita e la prestazione dei suuoi giocatori.

" È stata una partita molto equilibrata – ha sottolineato mister Possanzini – in cui da un rimpallo, un contrasto o una palla inattiva sarebbe nato l’episodio che avrebbe sbloccato la partita. È stato bravo Gagliardini sul rigore parato. Abbiamo preso sull’1 a 0 su una punizione battuta velocemente dove non siamo stati svegli a difendere bene la porta. Poi abbiamo subito il raddoppio su una transizione".

Possanzini ha aggiunto che "nel finale la partita l’abbiamo riaperta, ma non siamo stati bravi a dare continuità alla pressione offensiva. Faccio i complimenti al Notaresco che è stato bravo a sfruttare al meglio gli episodi vincendo meritatamente. La responsabilità è la mia che magari non ho preparato abbastanza la squadra a gestire una partita su un campo difficile in cui fai fatica ad alzarti con la palla. C’è rammarico non tanto e solo per il risultato, ma perché non siamo riusciti a fare le nostre cose. Serviva altro. Ci abbiamo provato ma non è stato abbastanza. La squadra comunque ha dimostrato di essere in salute e in netta crescita".

Sul nervosismo finale il tecnico ha detto: "Si, c’è stato un eccesso di nervosismo. Ci sono state tante perdite di tempo e tanti falli e contrasti. Nella ripresa si è giocato poco". Maceratese che sull’1 a 0 ha fallito con Osorio il rigore del pari. E Possanzini che si è espresso così sulle gerarchie dei rigoristi: "I rigori si segnano e si sbagliano. Il rigorista era Marras. Non sono stato bravo io a fare capire alla squadra che le cose non dovevano cambiare".

Ora per la Maceratese testa a domenica prossima, quando all’Helvia Recina-Pino Brizi ci sarà il sentito derby contro un Ancona lanciata al secondo posto in classifica e reduce da sette risultati utili.

Nicolò Ottaviani