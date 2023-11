Le parole di Protti, tecnico avversario. "Affrontiamo una squadra che ora è in salute»

"Il Rimini è in salute". Lo dice subito Stefano Protti. Quasi a mettere in guardia i suoi. Il tecnico santarcangiolese la squadra di Troise la conosce piuttosto bene, e l’ha osservata spesso prima di tornare a sedersi sulla panchina della Fermana. E sa bene che il Rimini di oggi non è più quello di inizio campionato, capace di prestare il fianco spesso e volentieri agli avversari. Cosa che, invece, la sua Fermana fa ancora. Nonostante qulche piccolo miglioramento. "Ogni settimana – dice alla vigilia mister Protti – cerchiamo di prendere il buono di quello che facciamo in partita. Non sono tantissime cose, ma contro l’Arezzo qualcosa abbiamo fatto. La squadra ha avuto una reazione diversa rispetto alle altre volte a livello caratteriale. Speriamo di portarcela in campo anche a Rimini cercando di evitare degli errori madornali che abbiamo fatto soprattutto sui gol degli avversari". La settimana dei marchigiani è stata complicata anche da qulche assenza di troppo. "Quando non hai i giocatori a disposizione per tutta la settimana – ammette il tecnico romagnolo – mi complica un po’ il percorso. Qualcuno dovrà stringere i denti, qualcun altro lo valuteremo. L’importante è che ci siano la stessa concentrazione e la stessa grinta che abbiamo avuto per parecchi minuti nell’ultima partita".

Poi occhi soltanto sul Rimini, avversario, come già detto, che mister Protti conosce piuttosto bene. "I biancorossi hanno affrontato un periodo iniziale non facilissimo. Hanno cambiato parecchio e stanno ritrovando la quadra della loro situazione. C’è parecchio entusiasmo, ma noi non possiamo guardare le altre squadre perché al momento chiunque è più attrezzato e più positivo di noi. Ma da una dobbiamo pur iniziare a fare punti". E, magari, proprio da quel Rimini che Protti è riuscito sempre a mettere in difficoltà negli ultimi anni, prima seduto sulla panchina della Sammaurese, poi su quella della Fermana. Per il match di questa sera al ’Romeo Neri’ il tecnico romagnolo ha recuperato in extremis l’ex Laverone. Ma il difensore dovrebbe comunque partire dalla panchina. Nella Fermana c’è anche un altro ex, seppur più datato, l’attaccante Daniele Paponi, in biancorosso ben 14 anni fa.