Le parole di Toscano. "I biancorossi non sono quelli di due mesi fa»

"Il derby è sempre un derby. E in più vincere aiuta a vincere". Verrebbe quasi da credere a Domenico Toscano. Ma è chiaro che la testa del Cesena, primo della classe nel girone B al fianco della Torres, è più proiettata sul campionato che sulla Coppa Italia. Ci mancherebbe altro. E questo è, magari, proprio il motivo per cui il tecnico del Cesena farà più turnover rispetto a quello del Rimini. Un Rimini che Toscano non ha nessuna intenzione di paragonare a quello di poco meno di due mesi fa. Quello che i suoi hanno stritolato in campionato. "Il Rimini ha cambiato allenatore – ricorda l’allenatore dei bianconeri – e ora hanno un modo diverso di interpretare le partite. Troveremo una squadra completamente diversa da quella che abbiamo affrontato in campionato. Lavoriamo preparando questo match come abbiamo fatto con la Vis Pesaro in coppa". Proprio come a Troise, anche a Toscano non parlate di turnover e riserve. "Non mi piace parlare di turnover perché ogni partita la giocano tutti, la partita si gioca durante la settimana. Con il Rimini chi ha avuto meno spazio potrà cogliere l’opportunità di giocare". Quindi, turnover... E anche Toscano conta di dare minuti a chi ha bisogno di averne di più nelle gambe, dopo qualche acciacco. E’ il caso di Chiarello che potrebbe rientrare nell’elenco dei convocati, dopo l’infortunio. Niente derby, invece, per Ciofi e Donnarumma, entrambi infortunati. "Il derby è sempre un derby. Con il Rimini voglio vedere la stessa anima e la stessa identità vista in campionato – sottolinea Toscano – Vincere aiuta a vincere e un derby ti dà uno stimolo in più. Sono convinto che la squadra possa ancora migliorare". Impossibile, però, non avere la testa al campionato. Il Cesena, quando manca meno di un mese al giro di boa, è la candidata numero uno alla serie B. Insieme alla Torres, anche se i sardi preferiscono ancora viaggiare a fari spenti. "Basta parlare della Torres come sorpresa – cerca di stanare l’avversaria diretta Toscano – sono loro a dirlo per nascondersi un po’. Hanno investito tanto per arrivare primi in campionato, altrimenti non prendi giocatori come Fischnaller, Mastinu. Penso, comunque, che squadre come Pescara, Perugia, Carrarese e anche l’Entella, vincendo un filotto di gare, possano rientrare nella lotta". Ma prima la coppa.