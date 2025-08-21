Le parole dopo la partita. Andreucci: "Contento di ritmo e tenuta fisica»

È un Antonio Andreucci soddisfatto e sorridente quello che si affaccia in sala stampa dopo il successo in amichevole contro il Grosseto. "Le indicazioni sono state positive e non potrebbe essere altrimenti - ha detto l’allenatore della Pistoiese - e non solo per il punteggio della partita. Sono contento che i ragazzi stiano iniziando ad assorbire i carichi di lavoro, in un fase comunque particolare come quella del precampionato. Vedere un gruppo che sta cominciando a smaltire i carichi di lavoro è l’aspetto più bello che mi porto a casa oggi".

Anche allo Zecchini la Pistoiese ha cambiato tanti interpreti sia all’inizio che a gare in corso: "Non parlerei di titolari e riserve - ha sottolineato il tecnico -. Chi ha giocato oggi avrà un minutaggio ridotto sabato e viceversa con chi è subentrato dalla panchina. Questa è la settimana perfetta, viste le due amichevoli ravvicinate, per far ruotare tutti i giocatori a disposizione".

Anche alla luce di un precampionato così importante, l’Olandesina parte di diritto tra le favorite per la promozione. "Sono venuto qui per la bontà del progetto e di questo devo sempre ringraziare la società. Noi i favoriti? Dobbiamo ’abbracciare’ l’aspettativa. Siamo consapevoli di aver fatto un mercato importante, ma sappiamo anche che ogni anno ci sono sempre più formazioni che lottano per vincere. Il mio credo è quello di affrontare sempre una partita alla volta".