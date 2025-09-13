Le partite del fine settimana. Oggi Fermignanese-Osimana in Eccellenza. In Promozione sfida Camerino-Monturano
Eccellenza. Oggi alle 15.30 la seconda giornata: Fermignanese-Osimana: Negusanti di Pesaro. Domani: Fermana-Civitanovese: Kumbulla di Verona; Jesina-Trodica: Ballarò di Pesaro; K Sport-Chiesanuova: Fanelli di Perugia; Montegranaro-Urbino: Gasparoni di Jesi; Matelica-Montefano: Cittadini di Macerata; Sangiustese-Fabriano Cerreto: Spadoni di Pesaro; Tolentino-Urbania (ore 15): Tarli di Ascoli. Classifica. Fabriano Cerreto, Osimana, Montefano, Tolentino 3; Fermignanese, Trodica, Fermana, Urbino, Civitanovese, K Sport, Matelica, Urbania 1; Sangiustese, Chiesanuova, Jesina, Montegranaro 0. Promozione, girone B. In campo alle 15.30 per la seconda giornata: Porto Sant’Elpidio-Corridonia: Mariani di Ascoli; Azzurra Colli-Azzurra Mariner: Cesca di Macerata; Borgo Mogliano-Grottammare: Storoni di Ascoli; Camerino-Monturano: Esposito di San Benedetto; Castel di Lama-Settempeda (ore 14.30): Diouane di Fermo; Monticelli-Palmense-Fermana (ore 14.30): Di Maio di San Benedetto; Vigor Montecosaro-Elpidiense Cascinare: Crincoli di Ascoli. Domani alle 15: Aurora Treia-Casette Verdini: Caporaletti di Macerata. Classifica: Casette Verdini, Aurora Treia, Monturano, Azzurra Colli, Settempeda, Camerino 3; Azzurra Mariner, Castel di Lama, Borgo Mogliano, Corridonia 1; Porto Sant’Elpidio, Palmense-Fermana, Grottammare, Vigor Montecosaro, Elpidiense Cascinare, Monticelli 0. Prima categoria, Coppa Marche. Oggi alle 15.30: Adriatica Portorecanati-Porto Potenza: Colucci di San Benedetto; Cingolana San Francesco-Montecassiano: Zeppilli di Macerata; San Claudio-Cluentina: Pelliccetti di Fermo; Folgore Castelraimondo-Belfortese: Sciamanna di Macerata. Domani. Montecosaro-Santa Maria Apparente (ore 15.30): Paoletti di Fermo.
