Le partite del fine settimana. La Civitanovese di scena a Castelfidardo, la Sangiustese sfida l’Azzurra Colli. Domani in Promozione c’è l’atteso derby tra il Potenza Picena e il Trodica Questo articolo fornisce informazioni su partite, arbitri e classifiche delle categorie Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Le partite si svolgeranno nel fine settimana, con l'11ª giornata per Eccellenza e Promozione e la 9ª giornata per Prima Categoria. Gli arbitri sono stati assegnati.