Le partite di domenica, dalla "D» alla Seconda. Che colpo a Seravezza. Preso il difensore Bajic

In questo weekend iniziano pure i campionati di Prima e di Seconda categoria dopo gli antipasti di Coppa. Siamo invece già alla 3ª giornata in Serie D ed alla 2ª in Eccellenza e Promozione.

Serie D. L’unica gara domenicale è Seravezza-Sporting Trestina: domani alle 15 al “Buon Riposo“ dirigerà Stefano Calzolari di Albenga, coadiuvato dagli assistenti di linea genovesi Enrico Conio e Davide Salinelli. Intanto il Seravezza ha piazzato un altro colpo di mercato, molto importante, per la sua difesa ingaggiando il centrale Stefan Bajic. Classe ’97 molto forte fisicamente e dotato di buona tecnica, l’esperto Bajic arriva per “liberare“ Luca Mosti in un impiego più avanzato in fascia o tra i centrocampisti. Lo hanno già avuto sia il ds calistri a Prato sia mister Masitto anche nella passata stagione alla Luparense (38 presenze e 2 gol) e prima al Campodarsego. Bajic vanta già una lunga esperienza in D con le maglie anche di Triestina, Borgosesia, Borgo San Donnino e Crema.

Eccellenza. Col Viareggio che riposa, la partitissima oltre a Zenith Prato-Lucchese sarà sul sintetico del “Pedonese“ a Marina di Pietrasanta con Real Forte Querceta-San Giuliano: la sfida dei tanti ex (Di Paola e Ferretti su tutti) sarà diretta da Gabriel Kercaj di Pistoia, con guardalinee Francesco Dell’Agnello e Lorenzo La Macchia di Pontedera.

Promozione. Dopo il mercoledì di Coppa, domani alle 15.30 Pietrasanta-San Marco Avenza (arbitro Tafa Sow di Pistoia, assistenti Francesco Corcione e Lorenzo Diomedi di Pisa) e Urbino Taccola-Forte dei Marmi (Daniele Sansossio Varnagallo di Pontedera, Matteo Mucci di Pistoia Francesco Ballarino di Firenze).

Prima categoria. Il campionato inizia con Torrelaghese-Carrarese Giovani (Leonardo Pingi di Pisa) al Marco Polo Sports Center e Piazza al Serchio-Capezzano (Giulio Sgaramella di Pistoia).

Seconda categoria. Oggi c’è l’anticipo Salavetitia Seravezza-Folgore Segromigno Piano alle 16 al “Buon Riposo“ (fischia Alessandro Artesi di Lucca). Domani poi Corsanico-Pontremoli (Artem Kutsenko di Livorno) e Serricciolo-Massarosa (Matteo Marconcini di Livorno).