Le partite di Prima e Seconda categoria. Il Prato Nord a Casale, il Viaccia a San Miniato. Il Chiesanuova aspetta il San Niccolò allo Scirea

Tutto pronto per la settima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria: si parte oggi alle 14,30.

Prima categoria, girone B: il Prato Nord quinto in graduatoria giocherà a Casale contro il CF di Bellini, in cerca di punti. Montagna Pistoiese – Pietà metterà di fronte due neopromosse: la banda Trupia proverà ad espugnare Gavinana. Il Viaccia vuole tornare dal campo del San Miniato con i tre punti in palio per riavvicinarsi alle posizioni che contano, mentre il Maliseti Seano sogna la seconda vittoria stagionale ricevendo il Bellaria Cappuccini.

Passando al girone C, il Poggio a Caiano seconda forza del raggruppamento a pari merito con San Godenzo e Barberino sarà di scena a Firenze contro l’Audace Legnaia.

Scendiamo dunque in Seconda Categoria. Nel girone C, La Libertà Viaccia di Sensi attende l’Olimpia. Tre le pratesi a quota 8: c’è il Chiesanuova, che allo Scirea aspetta il San Niccolò. C’è la Galcianese, che davanti ai propri tifosi si misurerà con la Virtus Montale. E c’è il CSL Prato Social Club, chiamato a far risultato nella tana del Firenzuola. All’Achilli si misureranno Eureka e Sagginale, mentre il Nelli sarà il palcoscenico di Montemurlo – Polisportiva Naldi (e la Valbisenzio proverà a regolare il coriaceo Pistoia Nord).

Girone F: la Virtus Comeana quarta giocherà contro il Capraia a Montelupo, mentre il Tavola di Montagnolo punta a violare il terreno di gioco del Monterappoli. Mezzana – Sporting Lazzaretto e Montalbano Cecina – La Querce completeranno il quadro.