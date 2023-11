Le partite in diretta sul piccolo schermo. Sangiustese Vp-Civitanovese in onda domenica su Tvrs

Sangiustese Vp-Civitanovese è il match di Eccellenza che domenica l’emittente Tvrs manderà in diretta televisiva. Sono state ufficializzate le gare di novembre che si potranno vedere in televisione grazie all’accordo di collaborazione tra il Comitato regionale della Federcalcio e l’emittente televisiva Tvrs. Ogni fine settimana saranno trasmesse una partita di Promozione e una di Eccellenza sul canale 13 e in contemporanea streaming sul sito tvrs.it. Domenica alle 14.30 le telecamere di Tvrs saranno a Villa San Filippo per il match tra la formazione locale allenata da Dario Bolzan e la Civitanovese guidata in panchina da Sante Alfonsi. La domenica successiva sarà la volta del sorprendente Chiesanuova che riceverà la Jesina per la sfida con la formazione allenata da Roberto Mobili decisa a scrivere un’altra bella pagina. Il 19 sarà un’altra formazione maceratese ad andare in diretta televisiva, in questa occasione le telecamere di Tvrs riprenderanno il match Tolentino-Urbania. L’ultima gara di novembre che gli sportivi potranno seguire alle 15 in televisione sarà Maceratese-Castelfidardo. In Promozione, sempre alle 14.30, si potrà vedere Portuali Dorica-Pergolese, girone A. L’11 sarà la volta di Corridonia-Matelica, il 18 si potrà assistere a Marina-Biagio Nazzaro del girone A, infine il 25 sarà trasmessa in diretta Atletico Centobuchi-Monticelli. Ogni partita si avvarrà anche del commento tecnico di un associato dell’Assoallenatori.