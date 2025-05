Le prime tentazioni di mercato. Pistoiese, Gennari e Di Renzo in lista

La sessione di mercato, e con essa la possibilità di tesserare nuovi giocatori, aprirà solamente il 1 luglio, ma gran parte delle trattative dovrà essere portata avanti nel corso del mese di giugno. Una dinamica particolare, quella che regola il calciomercato odierno, con la possibilità di trovare un accordo ‘verbale’ con un calciatore senza però escludere che questo possa firmare per un’altra squadra. In un mare di incertezze e di parole date sulla fiducia dovrà essere bravo ad operare Massimo Taibi, che in realtà è già al lavoro da un paio di settimane per mettere a punto l’organico della Pistoiese 2025/2026. Come ormai è stato detto a più riprese, gli arancioni dovranno in primis definire le conferme e in tal senso sono in corso i dialoghi con ragazzi che hanno un accordo pluriennale come Accardi, Bertolo, Kharmoud, Maldonado e Simeri. Ciò non significa garanzia di riconferma, anche perché andrà trovato con tutti un accordo economico che soddisfi entrambe le parti, ma indubbiamente la volontà della società è quella di costruire la spina dorsale dell’Olandesina proprio partendo da loro.

Per quanto riguarda i movimenti in entrata, negli ultimi giorni sono emersi diversi profili che la Pistoiese starebbe monitorando, alcuni dei quali rappresenterebbero colpi importanti per una categoria come la Serie D. Uno di questi è il difensore centrale Mattia Gennari, classe 1991, che è reduce dalla promozione in Serie C ottenuta con la Sambenedettese, di cui è stato assoluto protagonista con quasi tremila minuti giocati. Gennari è già stato a Pistoia per sei mesi nella stagione 21/22 e, tranne le ultime due annate, ha sempre giocato tra i professionisti. Il suo innesto, combinato con le conferme di alcuni difensori che si sono ben comportati nel campionato da poco concluso, alzerebbe ulteriormente il tasso tecnico del reparto arretrato.

In mediana due nomi caldi potrebbero essere quelli della mezzala Massimiliano Rossi e del regista Simone Biagi. Il primo ha da poco conquistato il girone D col Forlì, griffando tre gol in 30 partite, mentre il secondo è in forza al Ravenna e anch’egli ha trovato la via della rete in tre circostanze, di cui una proprio contro la Pistoiese nel big match di gennaio.

In attacco il nome che più stuzzica il desiderio della dirigenza arancione, ma anche di molte altre formazioni, è quello di Luca Di Renzo, navigato bomber di categoria reduce da 15 gol in 37 partite con la maglia del Ravenna. In orbita ci sarebbero anche due giocatori più versatili come Davide Arras e Giacomo Marangon, rispettivamente in forza alla Pro Palazzolo e alle Dolomiti Bellunesi.

Michele Flori