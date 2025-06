Le prime tre gare del campionato. Serie A, date e orari

Sono ufficiali le date e gli orari delle prime tre giornate del prossimo campionato. A darne l’ufficialità è stata la Lega Serie A. Così, oltre alle partite, possiamo dire già con certezza precisamente quando avranno luogo le partite.

Il Pisa, come noto, farà il proprio esordio al Gewiss Stadium di Bergamo contro la nuova Atalanta targata Ivan Juric, arrivata terza nello scorso campionato ma alla prima stagione con un nuovo allenatore. La partita è in programma domenica 24 agosto alle 20:45, in contemporanea a Juventus-Parma, e sarà trasmessa in esclusiva da DAZN (mentre per i bar possessori del pacchetto apposito potranno trasmetterla con Sky).

L’esordio all’Arena i nerazzurri lo faranno alla seconda giornata, quando alle 20:45 di sabato 30 agosto la squadra che sarà guidata da mister Gilardino ospiteranno la Roma di Gian Piero Gasperini. Prime due sfide contro squadre di alta classifica per il Pisa. Quella contro i giallorossi sarà trasmessa in co-esclusiva sia su Sky Sport che DAZN.

Dopo la settimana di stop a causa della sosta per le nazionali, i nerazzurri saranno di nuovo di scena in casa, per la prima volta non in serale, anzi, nell’orario canonico della Serie A: domenica 14 settembre alle ore 15:00, in contemporanea con Atalanta-Lecce, avrà il fischio d’inizio la partita contro un’altra squadra espertissima del campionato, l’Udinese (che dovrebbe essere priva dell’ex Lucca, destinato al Napoli) di Runjaic. Anche questa partita sarà trasmessa in diretta da DAZN. In futuro saranno annunciati gli orari delle successive gare.