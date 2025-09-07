Le probabili formazioni. Russo partirà dalla panchina. Davanti Diallo-Pinzauti in pole
Rispetto all’undici schierato in Coppa Italia sette giorni fa, Antonio Andreucci ha in mente diverse novità per la Pistoiese che...
Rispetto all’undici schierato in Coppa Italia sette giorni fa, Antonio Andreucci ha in mente diverse novità per la Pistoiese che questo pomeriggio sfiderà l’Imolese. Partendo dagli indisponibili: gli assenti sicuri sono Boschetti, Brugognone e Cuomo, a cui vanno aggiunti un paio di acciaccati, tra cui Russo, che però potrebbero farcela a recuperare in tempo per il fischio d’inizio. Alluci e Pinzauti, entrambi squalificati col Tuttocuoio, sono abili e arruolabili ed entrambi troveranno spazio tra i venti convocati, anche se la lotta per accaparrarsi una maglia da titolare è più aperta che mai. Sicuramente l’allenatore arancione ripartirà dal 3-5-2, anche se in settimana è stato provato anche il 3-4-3. Tra i pali dovrebbe esserci nuovamente Arlanch, con Giuliani che a meno di novità si accomoderà in panchina. Nella retroguardia a tre viaggiano verso la riconferma sia Polvani che Bertolo, mentre sul centro destra Accardi rimpiazzerà Costa Pisani. C’è anche Gennari che scalpita, mentre Venturini è più indietro nelle gerarchie e potrebbe anche andare in tribuna. A centrocampo pronti Pellegrino e Maldonado, rispettivamente quinto di sinistra e regista davanti alla difesa, sono pronti alla riconferma, mentre sono apertissimi i ballottaggi per gli altri slot: Bastianelli è favorito su Costa Pisani per il ruolo di esterno destro, mentre in mediana ci sono Campagna, Rossi, Alluci e Biagi che si contendono due posti, coi primi leggermente favoriti. Tante possibilità anche nel reparto offensivo, dove nessuno è sicuro di essere titolare. Russo non giocherà dall’inizio, mentre Simeri, che all’esordio non ha brillato, potrebbe accomodarsi in panchina. Diallo e Pinzauti sono in vantaggio per comporre il tandem di attaccanti titolari, ma Alagna sta bene e insidierà fino all’ultimo il novantasette e il trenta.
