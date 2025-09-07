Le probabili formazioni. Russo partirà dalla panchina. Davanti Diallo-Pinzauti in pole

Rispetto all’undici schierato in Coppa Italia sette giorni fa, Antonio Andreucci ha in mente diverse novità per la Pistoiese che questo pomeriggio sfiderà l’Imolese. Partendo dagli indisponibili: gli assenti sicuri sono Boschetti, Brugognone e Cuomo, a cui vanno aggiunti un paio di acciaccati, tra cui Russo, che però potrebbero farcela a recuperare in tempo per il fischio d’inizio. Alluci e Pinzauti, entrambi squalificati col Tuttocuoio, sono abili e arruolabili ed entrambi troveranno spazio tra i venti convocati, anche se la lotta per accaparrarsi una maglia da titolare è più aperta che mai. Sicuramente l’allenatore arancione ripartirà dal 3-5-2, anche se in settimana è stato provato anche il 3-4-3. Tra i pali dovrebbe esserci nuovamente Arlanch, con Giuliani che a meno di novità si accomoderà in panchina. Nella retroguardia a tre viaggiano verso la riconferma sia Polvani che Bertolo, mentre sul centro destra Accardi rimpiazzerà Costa Pisani. C’è anche Gennari che scalpita, mentre Venturini è più indietro nelle gerarchie e potrebbe anche andare in tribuna. A centrocampo pronti Pellegrino e Maldonado, rispettivamente quinto di sinistra e regista davanti alla difesa, sono pronti alla riconferma, mentre sono apertissimi i ballottaggi per gli altri slot: Bastianelli è favorito su Costa Pisani per il ruolo di esterno destro, mentre in mediana ci sono Campagna, Rossi, Alluci e Biagi che si contendono due posti, coi primi leggermente favoriti. Tante possibilità anche nel reparto offensivo, dove nessuno è sicuro di essere titolare. Russo non giocherà dall’inizio, mentre Simeri, che all’esordio non ha brillato, potrebbe accomodarsi in panchina. Diallo e Pinzauti sono in vantaggio per comporre il tandem di attaccanti titolari, ma Alagna sta bene e insidierà fino all’ultimo il novantasette e il trenta.