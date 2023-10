Le ragazze nel pallone

Il calcio in rosa è sempre più una realtà consolidata, almeno in Lombardia, regione sovrana con il maggior numero di squadre femminili che militano nei diversi campionati: è questo il dato più importante emerso presso la sede di Grenke Italia, durante la presentazione dell’evento “Lombardia regina del calcio femminile“ in cui è stata presentata una panoramica del movimento, nonché la neonata società sportiva Accademia Milano Calcio.

Numeri. Ad oggi sono ben 50 le squadre lombarde presenti sul territorio, con il Veneto secondo per numeri (26), mentre Lodi (con un’accademia ogni 2.545 donne residenti) e Monza-Brianza (con una squadra femminile ogni 8.709 residenti) rappresentano le province lombarde con la maggiore densità rispettivamente di Scuole calcio e di squadre femminili militanti in un campionato ufficiale.

Fiore all’occhiello dell’Accademia Milano, nata la scorsa estate grazie al supporto di Grenke e alla dedizione della sua presidente Simona Ladislao, è proprio la formazione femminile che gioca nel campionato di Promozione ed è guidata dall’esperto allenatore Luca Garaffoni: "La società vuole essere competitiva e concretamente a supporto della parità di genere: dallo sdoppiamento dei ruoli di ds e dt (uno per il femminile e uno per il maschile) a un organico molto giovane con un capitano di esperienza che dopo il professionismo torna a mettersi in gioco. Il livello del calcio femminile lombardo è alto ma in questi mesi abbiamo assemblato una rosa all’altezza: con impegno, serietà e grinta ci toglieremo delle soddisfazioni".

Oltre alla prima squadra, il club (che attualmente è ospitato dalla Triestina) vanta anche una Under 16 maschile ma l’obiettivo è crescere sempre più arrivando ad avere tutta la filiera giovanile. A presenziare all’evento anche il vicepresidente Lnd Lombardia, Mario Tavecchio ("Il calcio femminile e quello a 5 rappresentano due aree in cui c’è tanto da fare e dove il comitato vuole investire perché crede nelle loro potenzialità"), un pensiero confermato dai numeri citati da Luciano Gandini, responsabile calcio femminile lombardo: "Siamo l’unica regione in Italia ad avere 16 squadre in Eccellenza: le Under 17 sono aumentate del 10% rispetto allo scorso anno, le formazioni di Under 15 sono passate da 43 a 62, una crescita incredibile".

Oltre che per il maschile, dunque, la Lombardia si dimostra apripista anche per il calcio in rosa, con 858 scuole calcio femminili, e, insieme alla Toscana, è l’unica regione dove viene organizzato un campionato di Promozione per 22 squadre, con quasi 5000 tesserate nel settore giovanile. Inoltre si tratta dell’unica regione italiana, insieme alla Toscana, dove viene organizzato un campionato di Promozione per 22 squadre suddivise in due gironi.

Campionessa. All’evento di martedì pomeriggio ha presenziato anche una “super ospite“, ovvero la giocatrice della Juventus Women e della nazionale italiana, Martina Rosucci: "Nel 2023 la parità di genere non dovrebbe essere una novità e invece la mentalità maschilista c’è ancora e la stiamo combattendo: creare una società di calcio dove la prima squadra è femminile, come l’Accademia Milano, è un modo concreto di debellarla e di investire seriamente nel movimento: oggi le giovani hanno molte più possibilità per intraprendere una carriera e da un anno e mezzo a questa parte siamo state riconosciute come professioniste, un passo avanti importante. A tutte loro consiglio di metterci sempre amore, costanza e sacrificio, il talento da solo non basta e, soprattutto, serve uno spirito di squadra, in campo come nella vita".

Rosucci ha raccontato il percorso che l’ha portata dal giocare con i maschi fino alla Juventus, passando per Serie D, Rappresentativa Piemonte, Torino e Brescia: "Ho giocato con i maschi fino a 14 anni, poi ho fatto un anno in Serie D, un grande trampolino di lancio per me perché senza la Rappresentativa regionale io non sarei andata poi in Nazionale Under 17 e nessuno si sarebbe accorto di me. Ogni tappa è stata fondamentale: senza le tre stagioni al Toro non sarei mai riuscita ad approdare al Brescia, che a quei tempi era la prima squadra d’Italia e poi dopo 6 anni ad arrivare nella Juventus, la mia squadra del cuore".