Le rappresentative provinciali scaldano i muscoli. Lunedì raduni al “Paolo Deste“ e al “Boni“. Allievi e Giovanissimi, primo test. Ecco i nomi degli atleti convocati

Il commissario tecnico dei giovanissimi Tommaso Lazzerini coadiuvato nell’opera edificatrice della squadra da Claudio Vatteroni, ha reso noti i nominativi dei calciatori convocati al “Paolo Deste“ di Avenza lunedì 4 marzo 2024 ore 14.45, muniti di indumenti propri per partecipare a un primo allenamento al fine di formare la rappresentativa che parteciperà al “XXXIII Trofeo Toscana - IX Torneo Regionale Marco Orlandi“. Questi i convocati che dovranno essere in possesso di copia del certificato di idoneità sportiva: Atletico Carrara: Andrew Breu Bencosme, Lorenzo Paolini. Carrarese Giovani: Alessio Manzo. Don Bosco Fossone: Diego Manzo, Cristiano Merlin, Angelo Pisani, Francesco Tavarini. LunigianaPontremolese1919: Federico Marafetti, Francesco Pettazzoni, Federico Riani, Alberto Salvi. Montignoso: Lorenzo Bianchi, Mattia De Angeli, Carlos Kahindi, Reyes Garcia. Ricortola: Lupu Narcis Catalin. San Marco Avenza: Iacopo Ciampi, Bilal Ennassiri, Cristian Natali, Tommaso Valenti. San Vitale Candia: Matteo Gavarini. Tirrenia: Mohamed Ba, Matteo Manfredi.

Il selezionatore degli Allievi (2008) Alessandro Tavarini ha convocato in via Fosdinovo a Fossone, sempre per lunedì 4 marzo 2024 alle 14.45, al “Boni“ per una “prima“ di prove tecniche di trasmissione per formare la rappresentativa provinciale Questi i calciatori invitati: Carrarese Giovani: Simone D’Agostinis, Umberto Danesi, Francesco Maria Rossi. Don Bosco Fossone: Matteo Bertolini, Brian Galli, Valentin Marinari. LunigianaPontremolese1919: Pietro D’Aleo, Ghiselli Arthur, Giacomo Guelfi, Giovanni Romano. Monti: Andrea Tonelli. Montignoso: Andrea Di Benedetti, Claudio Fazio, Thomas Gazzaruso, Federico Giorgieri. Ricortola: Nabil Makhlouf. San Marco Avenza: Leonardo Franceschini, Mattia Gilioli, Gioiele Manghi, Luca Scieuzo. San Vitale Candia: Gabriele Bertuccelli. Tirrenia: Cristian Guadagnucci.