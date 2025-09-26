Le rose e gli staff. Dai giocatori ai dirigenti. I nomi dei protagonisti

La Pistoiese Under 17 di mister Elmar Manfredi (foto), impegnata nel campionato Allievi Regionali, affronterà domenica la prima partita casalinga, contro il Viareggio. A disposizione dell’allenatore Manfredi una rosa numerosa e affiatata composta da: Bartoletti, Bartolini, Bellucci, Bonari, Breschi, Buscioni, Cacace, Caccioppoli, Carignano, Cuni, Driza, Fabiani, Gallo, Gallucci, Gelli, Gentile, Gjokoja, Kuka, Lamola, Marchettoni, Rosini, Santini, Tonarelli, Ukaku, Vezzosi. A completare lo staff tecnico ci sono il preparatore dei portieri Angelo Pagotto e i dirigenti Carignano e Bartolini, che ogni giorno affiancano i ragazzi con passione e competenza.

La formazione Under 16 inizierà il proprio cammino nel campionato Allievi Provinciali il prossimo 4 ottobre, in trasferta sul campo del Pescia. Questa la rosa completa della squadra arancione, allenata da Mauro Di Bari (foto), pronta a dare battaglia in una stagione che si preannuncia entusiasmante: Baroncelli, Barry, Calendi, Canneti, D’Angelo, De Carlo, Dolfi, Franchi, Galeotti, Gori, Lakhdar, Lamola, Malinconi, Manganiello, Marchettini, Marini, Meoni, Mollica, Pistorio, Pratesi, Rizzo, Vannacci, Verzola, Vichi e due Vivarelli. A guidare il gruppo è l’allenatore Mauro Di Bari, affiancato dal preparatore dei portieri Sandro Valdiserri. Dirigenti Vivarelli e Manganiello.