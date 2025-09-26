Le rose e gli staff. Dai giocatori ai dirigenti. I nomi dei protagonisti
La Pistoiese Under 17 di mister Elmar Manfredi (foto), impegnata nel campionato Allievi Regionali, affronterà domenica la prima partita casalinga,...
La Pistoiese Under 17 di mister Elmar Manfredi (foto), impegnata nel campionato Allievi Regionali, affronterà domenica la prima partita casalinga, contro il Viareggio. A disposizione dell’allenatore Manfredi una rosa numerosa e affiatata composta da: Bartoletti, Bartolini, Bellucci, Bonari, Breschi, Buscioni, Cacace, Caccioppoli, Carignano, Cuni, Driza, Fabiani, Gallo, Gallucci, Gelli, Gentile, Gjokoja, Kuka, Lamola, Marchettoni, Rosini, Santini, Tonarelli, Ukaku, Vezzosi. A completare lo staff tecnico ci sono il preparatore dei portieri Angelo Pagotto e i dirigenti Carignano e Bartolini, che ogni giorno affiancano i ragazzi con passione e competenza.
La formazione Under 16 inizierà il proprio cammino nel campionato Allievi Provinciali il prossimo 4 ottobre, in trasferta sul campo del Pescia. Questa la rosa completa della squadra arancione, allenata da Mauro Di Bari (foto), pronta a dare battaglia in una stagione che si preannuncia entusiasmante: Baroncelli, Barry, Calendi, Canneti, D’Angelo, De Carlo, Dolfi, Franchi, Galeotti, Gori, Lakhdar, Lamola, Malinconi, Manganiello, Marchettini, Marini, Meoni, Mollica, Pistorio, Pratesi, Rizzo, Vannacci, Verzola, Vichi e due Vivarelli. A guidare il gruppo è l’allenatore Mauro Di Bari, affiancato dal preparatore dei portieri Sandro Valdiserri. Dirigenti Vivarelli e Manganiello.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su