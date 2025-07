Le scadenze. Iscrizioni alla D, nove società ancora in dubbio

C’è tempo fino alle 17 del 10 luglio per procedere, per i club aventi diritto, all’iscrizione alla serie D. Robur e Poggibonsi non dovrebbero aver problemi a presentare il necessario entro i termini stabiliti ma restano da monitorare alcune situazioni che poi saranno determinanti per la composizione dei nove gironi. Ragusa, Paternò, Messina, Vastogirardi, Adriese, Novaromentin e Prato sembrano essere le società più a rischio. Nessuna di queste teoricamente finirà nel girone E di serie D, quello delle senesi appunto, ma le eventuali defezioni potrebbero comunque come detto condizionare la stesura dei gironi.

Attende notizie con discrete speranze il Follonica Gavorrano dell’ex capitano della Robur Bianchi, data in pole position per il ripescaggio. Tornando alla domanda di iscrizione, dovrà essere corredata del pagamento di tassa associativa, assicurazione tesserati, diritti d’iscrizione al campionato di D, acconto spese e soprattutto fideiussione bancaria di importo pari a 31 euro.

Inoltre, per tutte le società già in organico al Dipartimento Interregionale nella stagione scorsa o provenienti dall’Eccellenza, sono necessarie le dichiarazioni liberatorie in favore di calciatori e allenatori di quanto previsto dai contratti depositati.