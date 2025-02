Le serie minori. Castiglionese a Signa per uscire dalla crisi

Vuole e deve battere assolutamente un colpo la Castiglionese. La squadra di Filippo Zacchei questo pomeriggio (fischio dell’arbitro ore 14.30) sarà di scena in casa del Signa, formazione che staziona nella colonna di destra della classifica, impegnata in una vera e propria risalita ad ogni costo. I viola, dopo una prima parte di stagione da protagonisti, da Natale in poi sono scivolati di alcune posizioni sul trenino playoff.

Dal primato festeggiato lo scorso dicembre ecco un presente che parla di un quinto posto a quota 32 punti, a nove lunghezze dalla capolista Scandicci e quattro dal secondo posto della Colligiana. Oggi come non mai serve ritrovare quei tre punti che la Castiglionese non riassapora ormai da sei giornate, troppe. Soprattutto perchè alle spalle della squadra di mister Zacchei c’è una Baldaccio Bruni invece lanciatissima.

La cura di Mario Palazzi sta funzionando senza intoppi. I 30 punti messi insieme fin qui dai biancoverdi sono un segnale forte nei confronti delle pretendeti ad un posto ai playoff. D’altronde la zona rossa è a distanza di sicurezza quindi viene da chiedersi perchè la Baldaccio non possa sognare un finale di stagione senza pensieri.

Avversario dei biancoverdi, reduci dal bel successo di sette giorni fa contro la Colligiana, sarà lo Scandicci primo della classe nel girone B di Eccellenza. Un’altra big per i ragazzi di Palazzi, che sono insomma chiamati a confermare il loro ottimo momento e soprattutto il ruolino di marcia contro le grandi.

Per quanto riguarda gli altri incroci di questa giornata sono in programma anche Antella-Affrico, Fortis Juventus-Valentino Mazzola, Lanciotto-Lastrigiana, Rondinella-Colligiana, oltre a Asta-Grassina.

Per quanto riguarda il campionato di Promozione (calcio d’inizio ore 15) la capolista Sansovino vuole chiudere in bellezza la settimana dopo il passaggio del turno in Coppa ospitando il Subbiano di Guidotti, con l’obiettivo di allungare in testa.

Occhio però al Subbiano che sta dimostrando un’ottima salute. Per il Casentino Academy, secondo, trasferta in casa della Chiantigiana mentre il Montagnano sarà al cospetto dell’Alleanza Giovanile.

L’Alberoro riparte in casa e ospita il Pienza, mentre il Viciomaggio deve provare a strappare punti fondamentali per la classifica sul campo del Luco. Chiudono il quadro del torneo di Promozione le sfide tra Fiesole e San Piero a Sieve, Settignanese- Pontassieve e Torrita-Audax Rufina.

Matteo Marzotti