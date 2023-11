Le sfide odierne in Eccellenza. "Monte» e Ponte: occhio a Pro e Geotermica

Il Valdinievole Montecatini pronto ad ospitare la Pro Livorno, squadra che i suoi nove punti in classifica li ha ottenuti tutti su campo esterno, particolare questo che mette in apprensione lo staff biancoceleste. I termali, ancora privi di Rinaldi e Volpi, cercano di sopperire alle mancanze con i movimenti che il mercato ha offerto nell’ ultimo periodo. Al di là degli acciacchi il direttore sportivo Simone Mariotti non nasconde ottimismo per le prossime gare. "Questa è una settimana molto importante per noi – commenta – il primo appuntamento è con la Pro Livorno, avversario che rispettiamo, assai pericoloso in trasferta. Una squadra organizzata bene con giocatori di categoria superiore, per cui dobbiamo stare molto attenti a non commettere errori. Il secondo appuntamento è mercoledì prossimo con i quarti di Coppa Italia a Perignano – prosegue il dirigente termale –, ma il nostro obiettivo è quello di continuare con i risultati positivi in campionato. Non sarà una passeggiata, ma i ragazzi sono motivati a far bene – conclude Mariotti – se vogliamo restare in scia alle capoliste dobbiamo fare il massimo: ci aspettiamo una bella prestazione, poi il risultato lo darà il campo".

Messa di lato la grossa delusione, vissuta al termine della gara giocata contro la Fratres Perignano, il Ponte Buggianese si concentra sul prossimo incontro di campionato. La squadra bianco-rossa è attesa dalla delicata sfida odierna in trasferta, che giocherà sul campo della Geotermica. La formazione di Larderello, che tra l’altro è una delle neo-promosse del girone A d’Eccellenza, occupa l’ultimo posto in classifica e non ha ancora vinto un match. Tuttavia ha da poco cambiato allenatore, affidando a Matteo Niccolai la gestione del team, nella speranza di raddrizzare le sorti di una stagione finora molto deludente. Gli elementi per vedere una gara ostica ci sono tutti. Ma il Ponte ha finora dimostrato di essere in un buono stato di forma fisica e mentale e proverà a portare a casa il miglior risultato possibile. Ne è convinto anche il direttore sportivo Attilio Sensi: "Non sottovalutiamo questo avversario, che tra l’altro ha anche cambiato allenatore da poco. I ragazzi si sono allenati bene e faranno il massimo per portare a casa il maggior numero di punti possibili". Tra i pontigiani mancheranno gli infortunati Sali e Pievani, inoltre non ci sarà Belluomini, che è stato espulso nel corso dell’incontro giocato contro il Perignano. Gutili ritroverà però Giannini, che aveva saltato la gara contro la Fratres per squalifica. Il mediano è pronto a riprendere il suo posto in mezzo al campo, nel classico 3-5-2 che l’allenatore del Ponte Buggianese è pronto ancora una volta a schierare.

Incerpi–Lo Iacono