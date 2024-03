Le sorprese nel girone. Il Cesena va ko dopo 29 turni

Come ogni turno infrasettimanale, anche quello appena concluso ha riservato delle sorprese nel girone B di serie C. A Carrara, la capolista Cesena ha perso 3-2 dopo ventinove turni senza sconfitte. Così, la Torres è tornata a -9 grazie alla vittoria in casa della Spal (0-2). Terza c’è proprio la Carrarese, che stacca il Perugia crollato sotto il colpo dell’Entella a Chiavari (5-0). Il Gubbio è ora a -1 dai cugini umbri grazie al successo sull’Arezzo (2-0). Nella bagarre salvezza, successi importanti per Ancona (2-1 contro la Fermana ultima), Recanatese (3-2 contro un Pescara in piena crisi) e Sestri Levante (corsaro di misura a Rimini). Notte fonde per l’Olbia (0-4 in casa contro la Juve NextGen).