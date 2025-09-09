Le spine dei leopardiani. Preoccupa il reparto difensivo

Un altro rovescio casalingo per la Recanatese, con il medesimo risultato del match di Coppa Italia ma in questo caso, essendo l’esordio in campionato, il peso specifico della sberla subita è chiaramente molto maggiore. Suonano, in casa giallorossa, tutti i campanelli di allarme possibili ed immaginabili perché subire 8 gol nelle 2 partite ufficiali disputate in casa non può non destare enormi preoccupazioni e far comprendere che i problemi, più che congiunturali, sono strutturali per cui qualche decisione va presa.

La premessa è che, prima di esprimere giudizi, occorre attendere l’effettivo inserimento dei nuovi: qualche indicazione è già giunta dal match con il Notaresco che ha fatto intravedere come Chiarella a destra e Capanni a sinistra siano in possesso di quelle qualità richieste agli esterni offensivi (in primis saltare l’uomo) e che a centrocampo Ferro può dare geometrie e sostanza e probabilmente verrà riproposto al fianco di Domizi.

I problemi veri però sono altrove e cioè nel reparto difensivo, una piaga per la Recanatese almeno da due anni. Le reti subite dal Notaresco sono emblematiche: la prima è stata propiziata da un’indiscutibile prodezza di Infantino che ha anticipato Cocino su un pallone vagante proveniente da un fallo laterale. Nel raddoppio il bomber ha approfittato di uno scellerato assist in orizzontale di Paoltroni al limite dell’area e solo soletto ha scaricato un destro che si è insaccato sotto la traversa.

Vogliamo poi parlare del tris? Un cross morbido, tutt’altro che insidioso dalla sinistra con il portiere che esce a vuoto ed il pallone che scavalca Bellusci ed arriva, docile docile, sulla testa dell’attaccante abruzzese, quasi commosso da tanta generosità degli avversari. Lasciamo stare la quarta marcatura arrivata a giochi fatti e sulla quale, anche lì, ci sarebbe da ridire.

Una compilation di errori che possiamo definire in un modo solo: sconcertante e la cosa è stata talmente evidente che ha disarmato in tribuna anche i tifosi più affezionati ai quali, davvero, sono cadute le braccia. Nel post gara, nei pressi della sala stampa, si è anche tenuto una sorta di summit il cui contenuto è assolutamente facile da immaginare e non sono escluse soluzioni drastiche soprattutto perché la tempestività, in questi casi, non solo è consigliabile ma necessaria, visto che siamo appena alla prima giornata.

In tribuna si era sparsa anche la voce su qualche remota possibilità di rivedere in giallorosso Gianluca Carpani, protagonista dei 2 anni di C e che non rientra più nei piani dell’Ascoli, ma oggettivamente il giocatore è totalmente "fuori portata" e la Recanatese potrebbe trovarselo da avversario, forse con la maglia del Teramo.