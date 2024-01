Le squalifiche dei dilettanti. Espulso, colpisce l’arbitro. Nove giornate di stop

PERUGIA – Nel dettaglio le squalifiche dei campionati dilettantistici e giovanili umbri dopo le gare del week end passato. In Seconda categoria spicca la squalifica di nove turni per Thomas Tiritiello (Montemorcino) "perché, espulso per doppia ammonizione, colpiva lievemente la mano dell’arbitro, nel momento in cui questi mostrava il cartellino rosso, in maniera irriguardosa ma senza provocargli dolore; all’atto di abbandonare il campo, si toglieva la maglia e la buttava per terra". Otto giornata di stop per Federico Cima (Allerona) "perché al termine della gara colpiva con un violento pugno al volto un calciatore della squadra avversaria che rimaneva stordito". Cinque turni di squalifica invece per Ez Zahar Monir (Norcia 480) "perché al termine della gara, per vendicare un proprio compagno, colpiva con un calcio allo stomaco un calciatore della squadra avversaria". Quattro turni di stop per Daniele Zurli (Accademia Calcio Terni) "perché, dava inizio ad una rissa che coinvolgeva anche altri calciatori" e per Sebastiano Donati (Polisportiva Ternana) "perché dava inizio ad una rissa che coinvolgeva anche altri calciatori". Nel campionato Juniores A1 squalifica di quattro giornata per Armir Cuku (Bastia ) "perché propendeva la testa verso il viso dell’avversario e pur se in modo non violento, lo colpiva in faccia".