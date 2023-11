Le squalifiche dei dilettanti. Mani in faccia all’arbitro. Dieci giornate di stop

Nel dettaglio le squalifiche dopo le gare del fine settimana dei campionati dilettantistici e giovanili regionali. In Eccellenza ammenda di mille euro per il Pierantonio "per comportamento offensivo e minaccioso del pubblico nei confronti dell’arbitro per l’intera durata della gara. Inoltre venivano proferite frasi ingiuriose e minacciose con chiaro riferimento alla discriminazione razziale nei confronti di un assistente dell’arbitro. Recidiva specifica plurima reiterata aggravata". In Seconda categoria 10 turni di stop per Lorenzo Bellavita (Junior Carpine Magione) perché "espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento, appoggiava le mani, in maniera irriguardosa, al volto dell’arbitro senza provocare dolore e lo apostrofava con epiteto irriguardoso". Nel campionato Under 17 A2 squalifica di 12 giornate per Jacopo Milano (Don Bosco) "perché, dopo essere stato espulso per blasfemia, con condotta gravemente irriguardosa colpiva la mano dell’arbitro che sorreggeva il cartellino rosso, provocandogli dolore che, tuttavia, spariva poco dopo". Sempre nello stesso campionato, stop di 7 turni per Philip Neri (Bevagna) "perché a gioco fermo metteva il braccio sul collo di un avversario spingendolo con forza a terra. Successivamente, durante l’intervallo, aspettava il direttore di gara sulla porta dello spogliatoio, insultandolo gravemente".