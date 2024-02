Le squalifiche dei dilettanti. ’Spaventa’ l’arbitro. Otto turni di stop

PERUGIA – Nel dettaglio le squalifiche dei campionati dilettantistici dopo le gare del fine settimana. Squalifiche pesanti in Seconda categoria. Inibizione fino al 31 luglio 2024 per il dirigente del Papiano Matteo Fossi "perché al 22’ del secondo tempo, proferiva frasi ingiuriose ed irriguardose nei confronti dell’arbitro. Espulso dal campo, ritardava l’uscita dal terreno di gioco continuando ad aggredire verbalmente l’arbitro con frasi anche minacciose. Durante il resto della partita continuava a minacciare ed ingiuriare il direttore di gara ed al termine della partita ne impediva il pronto rientro negli spogliatoi". Stop di 8 giornate per Andrea Granci (Norcia 480) "perché, alla fine del primo tempo, si avvicinava all’arbitro chiedendo spiegazioni circa alcune decisioni arbitrali adottate. Non ricevendo risposta, insultava l’arbitro con epiteto ingiurioso. Ricevuto il cartellino rosso, proferiva frasi irriguardose contro l’arbitro, intralciando fisicamente il suo rientro negli spogliatoi. Posizionatosi nelle tribune continuava ad insultare il direttore di gara". Squalifica di 6 turni per il tecnico dell’Allerona Cristiano Prosperi (Allerona) "perché, espulso per reiterate proteste, alla vista del cartellino rosso si avvicinava repentinamente, con aria minacciosa, all’arbitro, costringendolo ad indietreggiare".