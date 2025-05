Le statistiche. Difesa bianconera al secondo posto dopo il San Donato

La buona tenuta difensiva è stato uno dei pochi aspetti tecnici positivi dell’annata. Con 32 reti la difesa bianconera è stata la seconda meno battuta dopo il San Donato Tavarnelle che ne ha subiti sono 26. Nel cuore della difesa si sono alternati sostanzialmente i tre centrali che erano stati protagonisti della vittoria dell’Eccellenza un anno fa, ovvero Achy, Biancon e Cavallari. Se non nullo quasi il contributo dato dall’unica new entry del pacchetto arretrato, ovvero Federico Fort che era giunto a agosto con buone referenze ma ha collezionato solo cinque gettoni di cui due da titolare prima di chiedere di essere ceduto e finire l’annata al Cittadella Vis, club modenese del girone D. Tra gli altri il più impiegato è Achy con 31 presenze su 34 giornate. La stagione dell’ivoriano non è stata impeccabile ma era comunque difficile rinunciarvi. Poi c’è Cavallari con 27 presenze, condizionato da un paio di lievi infortuni che lo hanno tenuto fuori per qualche gara specie nel finale. Il mancino ferrarese è si reso utile anche come terzino in mancanza di alternative. Infine Biancon che chiude con 24 apparizioni, molte delle quali da subentrato. Nessuno, a differenza del primo anno in bianconero, ha mai segnato in stagione.