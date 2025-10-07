Le statistiche Numeri da capogiro per la squadra allenata da Calabro. Bene la difesa con 4 clean sheet su 7 gare disputate. E’ degli azzurri il secondo miglior attacco

Secondo miglior attacco della Serie B e quinta miglior difesa. Anche le statistiche danno ragione alla Carrarese e forse dicono anche qualcosa in più di quanto non attesti l’ottavo posto in classifica. Il dato che senza dubbio salta più all’occhio e riempie di più la bocca sono gli 11 gol a referto. Soltanto Modena e Frosinone (13) ne hanno fatti di più. Questa è davvero una bella novità perché la Carrarese dello scorso anno non ci aveva abituato a tutta questa prolificità. Gli azzurri in questo nuovo campionato stanno arrivando più facilmente al gol e lo stanno facendo alla propria maniera, attraverso il gioco. A parte Schiavi, che però ha calciato due rigori, non c’è un vero goleador che stia trascinando la squadra a livello realizzativo. Non c’è un reparto d’attacco che sta imperversando ma c’è piuttosto una ricerca corale della rete e che ha portato in gol già 7 giocatori diversi.

Oltre ai 4 centri di Schiavi (nella foto) ci sono i 2 di Zanon e le marcature di Abiuso, Cicconi, Finotto, Illanes ed Hasa. La Carrarese, per capirci, sta segnando più di squadroni come Palermo, Venezia e Monza. Tanto per citarne alcuni. Se la fase realizzativa rappresenta la piacevole sorpresa la difesa è rimasta una certezza con un neo, quello rappresentato dalla gara con l’Avellino. Le quattro reti prese dagli irpini, infatti, stonano in un ruolino che altrimenti sarebbe stato eccellente. Si, perché la Carrarese nonostante quella sciagurata giornata rimane la squadra che sta concedendo meno occasioni da rete agli avversari in tutto il campionato. Marco Bleve è il portiere che ha dovuto fare il minor numero di salvataggi, soltanto 8, ed è quello a vantare il maggior numero di clean sheet.

La Carrarese è rimasta con la porta inviolata 4 volte su 7 gare. Come lei hanno fatto solo Modena, Palermo e Venezia. I numeri, insomma, sono tutti dalla parte di Antonio Calabro e dei suoi ragazzi e stanno lì a suffragare una crescita di rendimento e di personalità rispetto allo scorso anno. Cosa tutt’altro che scontata visto l’aumentato grado di competitività del campionato cadetto.

Gianluca Bondielli