  4. Le statistiche. Quattro giocatori classe 2007 mai utilizzati

Le statistiche. Quattro giocatori classe 2007 mai utilizzati

di GUIDO DE LEO
22 ottobre 2025
Pallone

Sono 20 i calciatori fin qui impiegati da mister Bellazzini nelle prime otto giornate di campionato. All’appello mancano solo i quattro giocatori classe 2007 di movimento (l’attaccante Ronchi, il mediano Rogani, i difensori Calamai e Ladapadovic, con quest’ultimo che però ha esordito in Coppa Italia), Mastalli, fuori dal progetto tecnico già da luglio, e l’infortunato di lungo corso Soumahoro, oltre che ai due portieri di riserva Di Vincenzo (anche lui titolare in Coppa ad Orvieto) e Paolucci. Poi, chi più chi meno, è stato impiegato dallo staff tecnico o dall’inizio o gara in corso. Partendo dai meno utilizzati, a quota 1 presenza ci sono i difensori Cavallari e Bellavigna, al momento dietro nelle gerarchie rispetto al collaudato terzetto titolare. Tre quelle di Menghi (che ha saltato le prime cinque per infortunio), quattro di Tosini, cinque per Masini e Nardi. A sei presenze ci sono Vlahovic, Barbera, Giannetti e Lucas, sette per Loconte, Lipari e Rossi. Sempre presenti con otto partite su otto il portiere Michielan, il capitano Somma, i difensori Conti e Zanoni (una volta è subentrato), gli esterni Ciofi e Vari e l’attaccante Noccioli.

