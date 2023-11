Le strategie del sergente Megelaitis: "Con la Fermana come una finale"

Il Rimini non stacca i piedi da terra. E tanto meno è disposto a farlo Linas Megelaitis, uno di quelli a cui i tecnici biancorossi, Raimondi prima e Troise ora, sin qui non hanno mai voluto rinunciare. Quindici volte convocato, quindici volte in campo. Per un totale di oltre 1.000 minuti giocati. Megelaitis, insieme a Lamesta e Langella, è uno degli ’irrinunciabili’ di questa prima parte di stagione. Prima in cabina di regia, poi da mezzala. Ma sempre in campo. Ora con il morale un po’ più alto con quegli undici punti raccolti nelle ultime cinque gare. Ma il ’sergente’ Megelaitis non abbassa la guardia. "Perché non abbiamo fatto ancora niente – dice – Ora che ci siamo assestati, è il momento di costruire qualcosa. E basta un niente per rovinare tutto. Non dobbiamo pensare a quanto siamo stati bravi, ma al fatto di poterlo diventare ancora di più". Giovane ma già saggio il centrocampista lituano che ha occhi soltanto per la Fermana. "Il mister ce lo ripete in continuazione – racconta – quella di sabato per noi è come una finale secca, una di quelle partite da non sbagliare assolutamente. Da giocare contro una squadra che, a dispetto di quello che dice la classifica, è una di quelle sempre capaci di dare del filo da torcere. Quindi dovremo andare forte e rimanere concentrati dal primo all’ultimo minuto". Resta il fatto che il Rimini di oggi non è più quello di un mese fa. Numeri alla mano. "Adesso evidentemente corriamo meno rischi – pensa a una fase difensiva che oggi, finalmente, dà meno preoccupazioni – Probabilmente è cambiato il modo di approcciare le partite. Ma in realtà è una serie di fattori ad aver fatto la differenza". Estate tormentata dal cambio di proprietà, un porto di mare il mercato estivo, un gruppo nuovo di zecca guidato da un tecnico nuovo di zecca.

Tutti fattori che sicuramente hanno ostacolato il Rimini alla partenza. "In campo stiamo trovando anche quell’ordine che prima non avevamo – dice – e ora ci conosciamo anche decisamente meglio. La svolta? Certamente la ’trasferta’ di Campobasso voluta dalla società ha fatto scattare dentro di noi qualcosa, anche a livello umano". Un gruppo che è diventato più squadra fuori dal campo, e di conseguenza sul terreno di gioco. Fermana, Cesena in coppa, e Vis Pesaro. Tutto in otto giorni per capire se il Rimini potrà staccare un po’ i piedi da terra concedendosi anche di poter sognare.