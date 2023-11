Le strategie della Civitanovese. Cicchi: "Due rinforzi per un salto di qualità»

"Ci stiamo organizzando per prendere due giocatori utili ad un ulteriore salto di qualità. Shiba e Napolano? Cerchiamo i giovani". È quanto detto da Claudio Cicchi (foto), direttore generale della Civitanovese, al termine della gara vinta contro il K Sport Montecchio Gallo Colbordolo (1-0, gol di Bagnolo, ndr), che ha permesso ai rossoblù di raggiungere il primo posto in classifica, in attesa che l’Urbino recuperi il match rinviato contro il Castelfidardo. "Ormai – ha aggiunto il dg – non ci nascondiamo, la Civitanovese punta a qualcosa in più di una dignitosa salvezza. Siamo in testa e vogliamo arrivare più in alto possibile". Ambizioni alte dunque, ma per far sì che diventino realtà è necessario intervenire sul mercato: "riconosco – ha chiarito – il valore di Shiba, che ho avuto con me a L’Aquila, e di Napolano: sono due che fanno la differenza. Ma io guardo di più ai giovani". Quanto alla vittoria sui pesaresi di Simone Lilli, Cicchi l’ha definita "una bellissima prestazione contro una grande squadra. Nella ripresa ci siamo organizzati – spiegato – per difendere il vantaggio. Niente di male, era giusto perché il Montecchio premeva, ma non abbiamo corso alcun pericolo. Complimenti anche ai subentrati". Più cauto tecnico Sante Alfonsi: "questa – ha sottolineato – è una vittoria importante, ma non dobbiamo montarci la testa. Abbiamo fatto bene nel primo e nel secondo tempo, tuttavia nel finale non abbiamo saputo tenere la palla, nonostante fossimo in superiorità numerica". In settimana si era detto che la Civitanovese avrebbe dovuto concludere maggiormente verso lo specchio, ma domenica Visciano e compagni di tiri in porta ne hanno collezionati diversi: "iniziavamo a prenderci in giro su questa situazione – ha confessato Alfonsi –, ma abbiamo giocatori che sanno calciare. Dovevamo soltanto farlo".

Francesco Rossetti