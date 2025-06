Le strategie della Recanatese. Nel mirino l’attaccante Lovotti

Si stringono i tempi per il nuovo allenatore della Recanatese: dopodomani il CdA avrà come punto prioritario all’ordine del giorno proprio questa scelta e sarà un momento delicatissimo perché, in sostanza, non ci sono margini di errore ed una buona fetta della prossima stagione dipenderà proprio dalla bontà o meno di quanto verrà deciso. Il direttore tecnico Cianni proporrà una rosa ormai piuttosto ristretta di nomi (Clementi, Savini, Fucili, forse Lauro?), esprimerà il proprio parere illustrando le caratteristiche e le richieste di ognuno e successivamente i soci…delibereranno. Ormai le carte in tavola sono chiare e non dovrebbero esserci stravolgimenti dell’ultim’ora.

Parallelamente si muove il mercato, con i ritmi frenetici tipici di questi giorni dove di voci se ne sentono a centinaia, alcune delle quali riconoscibilissime come "fake" ma di concreto, per ovvi motivi, non c’è nulla. Tuttavia alcune trattative non vengono smentite: una di queste riguarda l’interessamento concreto per Fabricio Lovotti, il 26enne attaccante argentino che si è messo in luce nelle "minors", prima con la Cingolana, dove ha segnato gol a grappoli in Prima Categoria poi nella scorsa stagione a Tolentino dov’è stato tra i protagonisti dell’ottimo torneo dei cremisi culminato con la finale playoff in Eccellenza. Il ragazzo, che avrebbe rifiutato altre proposte, piace sia per le sue caratteristiche ma anche per l’atteggiamento grintoso e determinato, tipico di chi vuol farsi strada contando esclusivamente sui suoi mezzi. Alla fine però quello che conterà davvero sarà il budget che si avrà a disposizione perché, di questi tempi, l’offerta di giocatori praticamente è infinita. Allora, ad esempio, si potrebbe buttare un occhio sulla vicina Ancona, dove di cambiamenti sembra che ce ne siano parecchi. Non tanto puntando su Martiniello che viaggia, beato lui, su orbite che sembrano, al momento, irraggiungibili (certe pretese poi con il passare dei giorni si ridimensionano) quanto facendo un pensierino su due tra i più positivi per rendimento, ossia il difensore Roberto Codromaz, 29 anni e colonna della difesa dorica ed il centrocampista Matteo Alluci, classe 1998 che per Gadda ha rappresentato una certezza. In realtà ci sarebbero, tra i non confermati, anche Rovinelli e Gulinatti che potrebbero essere presi in considerazione ma poi tutto dovrà essere vagliato dal nuovo allenatore. Lasciando da parte le indiscrezioni ed i rumours per le novità vere, quelle che interessano i tifosi, ci sarà da aspettare poco.