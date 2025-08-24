Le trattative del mercato. Tito sempre più vicino. E Gori resta nel mirino

Il mercato dell’Arezzo potrebbe non essere finito. Le ore successive all’esordio vittorioso in campionato infiammano nuovamente le trattative proprio quando sembrava che ormai il calciomercato amaranto fosse in archivio. Dall’Umbria infatti si parla di un affare già in fase molto avanzata con la Ternana per l’arrivo alla corte di Bucchi di Fabio Tito (nella foto): trattativa confermata ieri dal ds Cutolo. Il terzino sinistro classe ‘93 andrebbe a rinforzare una difesa che, in queste prime due gare ufficiali, ha mostrato qualche scricchiolio. Il posto glielo lascerebbe Lorenzo Coccia, dietro a Righetti nelle gerarchie del tecnico romano e profilo comunque appetibile in terza serie. Secondo quanto filtra, Tito potrebbe essere ufficializzato già nella giornata di oggi, anche se permane la prudenza. L’arrivo del terzino sinistro in forza ai rossoverdi alzerebbe ulteriormente il quantitativo di esperienza, malizia e fisicità alla rosa amaranto, accrescendo ancora la candidatura a squadra da battere nel girone B. Ma non è finita qui: da Avellino si parla di un nuovo interessamento nei confronti di Gabriele Gori, punta centrale già in amaranto nella stagione 2019/20. L’Avellino deve sfoltire in attacco e Gori è considerato in uscita.