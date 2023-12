Le trattative di mercato. Maceratese su Boubacar

La Maceratese si è interessata a Boubacar Diarra, centrocampista dell’Atletico Ascoli che mette in campo tanta fisicità. I biancorossi stanno cercando sul mercato tre rinforzi: uno per reparto. Il Castelfidardo è interessato a Domenico Ruggeri, punta del Sulmona; anche il Montegiorgio è alla ricerca di una punta e ha messo nel mirino Alessandro Pendenza della Santegidiese. Il Monturano Campiglione, prossimo avversario della Maceratese, accoglie di nuovo in rosa l’attaccante Luca Moretti che in estate aveva deciso di scendere in Seconda categoria, il giocatore è così tornato a indossare la maglia della società per la quale ha giocato a lungo. Stefano Compagnoni ha rassegnato le dimissioni come allenatore dell’Aurora Treia dopo la sconfitta interna con la Palmense e la squadra è stata adesso affidata a Marco Moretti, allenatore della Juniores, e non è affatto da escludere che la società lo confermi fino a fine stagione. L’Aurora Treia farà anche qualche operazione per rinforzare la squadra e provare a risalire la china. La Settempeda ha ufficializzato di avere affidato la panchina a Lorenzo Ciattaglia, come era nell’aria, dopo che si erano separate le strade tra il club e Massimo Ferranti.