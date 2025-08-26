Le trattative. Il diesse Crocetti: : "Il Tolentino sul mercato. Completiamo la rosa»

"Stiamo ultimando la squadra in vista dell’esordio ufficiale, ma le prestazioni maturate ci stanno trasmettendo molta fiducia". Giorgio Crocetti, diesse del Tolentino, fa il punto della situazione. "Osserviamo possibili occasioni sul mercato - aggiunge – sappiamo quali sono i ruoli in cui abbiamo bisogno di fare qualcosa e in questi ultimi giorni completeremo il tutto, operando con attenzione perché abbiamo bisogno di aggiungere qualità e non quantità per dare al tecnico al più presto la rosa al completo". Questa settimana porterà i cremisi all’esordio ufficiale in Coppa, domenica alle 17.30 al "San Francesco" di Trodica. "Sarà un test importante, - dice – perché ci permetterà di capire dal punto di vista tecnico e fisico a che punto siamo, contro una delle candidate alla vittoria finale. Bisognerà essere pronti anche dal punto di vista mentale, perché di lì a poco inizierà anche il campionato". Aspettative alte in tutto l’ambiente Tolentino, viste le numerose conferme nel reparto over, oltre che diversi innesti under di livello. "La nostra filosofia è questa, non ci sono titolari e riserve, ma un gruppo squadra compatto e valido sotto tutti i punti di vista. Il mister nella valorizzazione dei ragazzi più giovani è molto bravo. Abbiamo cercato – conclude - di mettergli a disposizione calciatori di qualità adatti al suo calcio".

Marco Natalini