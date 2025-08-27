Le trattative. Piace Vogliacco. E gli esuberi cercano squadra

Due colpi dalla rilevanza impressionante nella logica della lotta salvezza, quelli rappresentati dagli arrivi di Lorran e Stengs, ma le operazioni della dirigenza nerazzurra non si vuole fermare qui. Come noto, la società è al lavoro per consegnare a mister Gilardino anche un nuovo nome in difesa: in cima alla lista rimane Giovanni Bonfanti, in uscita dall’Atalanta. Proprio con la società bergamasca stanno proseguendo i dialoghi per un ritorno del calciatore classe 2003, magari con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’altro nome è quello di Vogliacco. Il classe 1998 è in uscita dal Genoa, e a Pisa ritroverebbe Gilardino con cui ha conquistato la promozione in B e diventato titolare in Serie A. Su Vogliacco nelle ultime ore si è sviluppato un forte interesse da parte dei greci del PAOK Salonicco, oltre che del Cagliari.

Sul fronte uscite, nella giornata di ieri Pietro Beruatto ha svolto le visite mediche con lo Spezia. Il terzino sinistro lascia il Pisa – dopo un’estate di allenamenti individuali – con la formula del prestito con diritto di riscatto (obbligo in caso di promozione in Serie A) e ritrova mister Luca D’Angelo con cui la promozione l’ha sfiorata nel 2022 proprio in nerazzurro. Al momento, per la dirigenza resta da trovare una sistemazione per i tre calciatori rimasti fuori dal progetto: Alessandro Arena, Rus (il quale, rimasto senza procuratore, sta trattando individualmente) e Vignato, oltre a Mattia Sala. Per tutti e quattro è plausibile il ritorno in Serie B.

Lorenzo Vero