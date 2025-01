Le ultime dal campo. Ilari titolare. In arrivo 250 tifosi ospiti

Per la sfida di domenica al Benelli contro la Pistoiese (fischio d’inizio alle 14.30, diretta web in chiaro su tvl.it) è previsto il pubblico delle grandi occasioni. Stasera alle 19 si chiude la prevendita per il settore ospiti, che ieri è arrivata a staccare circa 250 biglietti. È attiva anche la prevendita per i locali, sia online sul circuito vivaticket, sia nelle rivendite ‘fisiche’ (Desiderando Viaggiare, Revenge bar, Le Magie a Mezzano). I prezzi sono invariati: 34, 22, 16 e 10 euro, oltre alle formule per U23, U14 accompagnati, donne e over 65. Domenica i botteghini apriranno alle 13. Verrà emanata la tradizionale ordinanza su viabilità, antivetro e antialcol, con prescrizioni in vigore nel quartiere Stadio, dalle 11.30 alle 17.45.

Dal campo, mister Marchionni ha qualche problema al centro della difesa. Ieri è arrivato il forfait (muscolare) di Amoabeng. Venturini, che avrebbe indossato la maglia dell’ex, è rientrato in gruppo, ma difficilmente sarà spendibile. Si aprono dunque le porte per Agnelli. Forfait anche per l’altro ez, Lordkipanidze appiedato per 3 turni dal giudice sportivo. Debutto da titolare in vista per Ilari. In dirittura d’arrivo è annunciata la formalità burocratica per il tesseramento della punta Abdel Zagré.