Le ultime. Ieri test con 3 gol contro la Primavera

Dopo il successo in Coppa contro la Vis Pesaro, il Cesena ha svolto un allenamento congiunto ieri pomeriggio con la Primavera per prepararsi alla sfida di domenica sempre contro la formazione marchigiana (ore 20.45). Vittoria con le reti di Ogunseye, Adamo e Shpendi. Il Cesena si allenerà oggi e domani, mentre la Primavera farà una seduta per prepararsi alla trasferta contro la Virtus Entella in programma sabato a Chiavari.