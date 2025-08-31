Le ultime trattative di mercato: Lazzarini, Montini e Del Fabro ancora da piazzare. Dezi verso la conferma, niente Gori

Domani alle ore 20 chiude il calciomercato, per quanto riguarda la sessione estiva. Il direttore amaranto Nello Cutolo si recherà a Milano per l’ultimo giorno di trattative. In entrata, a questo punto, è improbabile che ci siano delle novità. In lista dovrebbe rimanere Dezi, il cui rientro è previsto entro un mese e che chiude di fatto il potenziale arrivo di un nuovo centrocampista. Tramontata dunque la suggestione legata al profilo di Michele Rocca dell’Avellino.

Sempre dagli irpini, era tornato di moda il nome di Gabriele Gori, ma anche il ritorno della punta scuola Fiorentina pare improbabile, anche perché su di lui c’è l’Ascoli, che avrebbe un accordo di massima col giocatore. Bucchi, peraltro, si è dichiarato soddisfatto dell’organico e di tutto il gruppo squadra e non ha palesato ulteriori richieste.

In uscita, invece, ci sono ancora da piazzare i giocatori rimasti fuori lista e ancora senza sistemazione, vale a dire i difensori Lazzarini, Montini e Del Fabro. Sul primo c’è sempre il Foggia ma si registra anche un interessamento della Giana Erminio, mentre per il terzino destro classe 2001 si sono fatte avanti Rimini e Siracusa.