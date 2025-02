Lebowski affronta Cerbaia. Quanti rischi per il Fiesole

Si giocano oggi alle 15, alcune gare di anticipo di alcune squadre fiorentine dei gironi B e C, relative alla 23ª giornata. Questo è il programma.

Girone B Lebowski-Cerbaia (all’andata 2-0: Ciancaleoni 2). Arbitro: Noto di Pisa. Questa partita in programma alla "Trave" si gioca alle 20,30 per consentire una maggior presenza di tifosi di entrambe le squadre. Si profila una sfida interessante con il Lebowski determinato a mantenere il posto nei play off, con il tecnico Miliani che recupera dalla squalifica Calbi (nella foto) ma dovrà rinunciare probabilmente a Cianferoni e Ciabatti, puntando su Emili, Bonini e Mazzolli. Il Cerbaia di Sacconi in cerca di punta salvezza, si presenta privo di Mannelli e Fontanelli, quest’ultimo ha subito un intervento alla spalla, facendo affidamento su Enache, Vignozzi e Calvetti; rientra Cei.

Girone C Subbiano-Fiesole (all’andata 0-2: Nencioli, Failli). Arbitro: Lachi di Siena. Per questa trasferta aretina abbastanza irta di insidie con un Subbiano proiettato a uscire dalla zona rossa, il tecnico Selvaggio deve rinunciare ancora a Russo e forse a qualche altro titolare, come Liberati e Barzini non in perfette condizioni. Nella squadra aretina allenata da Guidotti si registra il rientro di Sarracino.

Torrita-Settignanese (2-0: Sacco, Esposito). Arbitro: Venuti sez. Valdarno. Dopo tre sconfitte di fila, per la Settignanese si presenta l’ostacolo Torrita, fanalino di coda. Il tecnico Carovani con la massima determinazione e prudenza, mira a rimettere in moto la classifica, potendo contare sul rientro di Elisacci e Di Biasi, mentre è probabile che Giustarini che fin qui ha sempre giocato, potrebbe effettuare un turno di riposo. Infine, completa il quadro degli anticipi il derby aretino fra Montagnano-Sansovino che sarà diretto da Marchi di Siena.

Giovanni Puleri