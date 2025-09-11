Atalanta, domenica contro il Lecce possibile esordio da titolare per Yunus Musah

Bergamo, 11 settembre 2025 – Possibile esordio da titolare domenica per Yunus Musah, l’ultimo acquisto del mercato estivo atalantino. Il tecnico Ivan Juric in vista della sfida casalinga di domenica contro il Lecce sta studiando alcuni adattamenti. Come il possibile inserimento in mediana dell’ex rossonero, prelevato nell’ultimo giorno di mercato dal Milan in prestito oneroso con un diritto di riscatto facoltativo a 24 milioni. Il non ancora 23enne centrocampista, statunitense di passaporto ma trevigiano di crescita, si è allenato al centro sportivo di Zingonia durante la sosta per le nazionali e domenica potrebbe prendere il posto di Mario Pasalic in mediana al fianco dell’intoccabile capitano Marten De Roon. Il tecnico nerazzurro Juric sta valutando l’ipotesi di schierare un trequartista puro dietro le punte, rinunciando al tridente proposto contro Pisa e Parma, con possibile spostamento del jolly croato dietro il tandem offensivo che dovrebbe essere formato da De Ketelaere e da Krstovic, alla sua prima da titolare in nerazzurro in una gara speciale da ex contro il Lecce. Oggi nell’allenamento pomeridiano sono rientrati anche gli ultimi nazionali Kossounou e Samardzic: ancora a parte Scamacca, che ha svolto terapie per disinfiammare il ginocchio insieme agli infortunati Ederson e Kolasinac. Domani l’Atalanta riaggregherà in gruppo anche Ademola Lookman rientrato oggi a Bergamo da un interminabile viaggio di ritorno dal Sud Africa.