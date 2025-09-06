L’Eccellenza al via. Protti, tecnico del K Sport: "Occhio alla Civitanovese»

Nel ventaglio delle quindici possibilità che il calendario poteva riservare al destino della Civitanovese, i rossoblù hanno pescato uno dei clienti peggiori per l’esordio nel campionato. Il K Sport Montecchio Gallo serba importanti ambizioni di risalita, forte dell’impresa sfiorata lo scorso anno, ma anche e soprattutto di un mercato di assoluto livello condotto in estate. Il tecnico della formazione bianco-rossoblù Stefano Protti mostra, però, grande rispetto per la Civitanovese "perché – dice – si tratta di una squadra di grande tradizione. Conosco la piazza e ne sono sempre rimasto affascinato. Da giocatore, al Polisportivo ho visto sempre un grande pubblico, con un forte attaccamento. Ora leggo che c’è qualche disappunto tra la tifoseria e la società, ma le partite si giocano sul campo".

Le due formazioni si presentano allo start con due tecnici nuovi rispetto alla scorsa stagione: "conosco Andrea Mercanti – dice Protti – e so che si tratta di un allenatore bravo e grintoso, che sicuramente tiene a far bene per la squadra della propria città". In merito ai rivali: "Visciano – aggiunge il tecnico del K Sport – è un leader vero, attenzione ad un centravanti strutturato come Handzic e ad un difensore di grande esperienza come Cahais". Per l’ex Fermana, la partita resta "un’incognita: alla prima di campionato – dice – non conosci l’avversario. Sia noi che la Civitanovese, abbiamo cambiato molto rispetto all’anno scorso e da questo punto di vista possiamo considerarci entrambi dei cantieri aperti. Basti pensare che, per quanto ci riguarda, alcuni giocatori sono arrivati la settimana passata".

Il K Sport è reduce dal poker rifilato in Coppa Italia alla Fermignanese (4-1): "siamo partiti bene – ammette –, ma in quel caso c’erano due giocatori su cui invece domani non potremo contare, poiché squalificati. Parlo di Paglia e Camilloni. Inoltre, abbiamo diversi acciaccati come Peroni, Baruffi e Mistura. Valuteremo alla vigilia le loro condizioni". Ciò che Protti chiede ai suoi è una "mentalità offensiva, iniziare bene – conclude – è importante. Essendo reduci da pesanti carichi di lavoro, credo che la partita si giocherà molto sulle palle inattive e sugli errori individuali".

In casa rossoblù, si valutano invece le condizioni del centrocampista Malavolta, con il difensore Romero ancora out. I biglietti saranno disponibili anche domani ai botteghini, la gara è in programma alle 15.30 al Polisportivo.

Francesco Rossetti