Lecco punisce la Celeste. Decide la magia di Furrer

Il Lecco torna a vincere dopo due pareggi e rimane a -4 dal Vicenza capolista. I blucelesti, insieme ai biancorossi e all’Ascoli, rimangono tra le uniche squadre ancora imbattute in tutta la serie C. A Zanica la squadra di Valenti si è dimostrata cinica: nell’unica occasione concreta, nata da un disimpegno errato dell’AlbinoLeffe, ha messo a segno il gol partita grazie a Furrer. Al contrario, la Celeste ha trovato nel portiere Furlan un avversario insuperabile. Si ferma così a cinque partite la serie positiva dell’AlbinoLeffe. E il prossimo turno vedrà i ragazzi di Lopez impegnati al Menti contro la corazzata vicentina.

La cronaca. Chance colossale per i seriani a metà primo tempo. Sulla super giocata di Baroni sulla sinistra, De Paoli prova a piazzare a rimorchio e Kritta salva in extremis. Poco dopo ancora AlbinoLeffe: Furlan è strepitoso nel deviare un tiro di De Paoli, poi la difesa lecchese si oppone sul tap in di Lombardi. Il Lecco prova qualche sortita, ma conclude sempre a lato. Fino all’episodio decisivo: su un errore in uscita di Ambrosini, i blucelesti muovono palla e trovano Furrer sul lato mancino. Il numero 10 svizzero controlla e calcia con il destro, mirando il secondo palo e disegnando una traiettoria imprendibile per Di Chiara. L’AlbinoLeffe incassa, ma non demorde. Anzi, si rialza e sfiora alla svelta il pareggio. Sull’imbucata di Mandelli, infatti, Lupinetti incrocia con il destro e Furlan deve superarsi con un intervento a terra che evita l’1-1 seriano. A dieci minuti dalla fine, gara sospesa (maxi recupero di undici minuti, poi): due tifosi lecchesi cadono da una balaustra. Immediati i soccorsi: uno dei due si è rialzato subito. L’altro, caduto male, sul collo, è stato portato via in barella, cosciente.