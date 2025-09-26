Lega Dilettanti a Ferrara. Evento nazionale in Fiera

A ottobre Ferrara diventerà la capitale del calcio dilettantistico, con un evento di tre giorni pensato per il futuro del settore, che racchiude insieme sportività, attività sociale e territorio. Il Comune e la Lega Nazionale Dilettanti hanno sottoscritto infatti il protocollo d’intesa per l’organizzazione dell’evento "Quarto Tempo", in programma dal 23 al 25 ottobre nel quartiere fieristico. Il progetto Quarto Tempo si articolerà in tavole rotonde, workshop tematici, laboratori interattivi e spazi di dialogo tra esperti e operatori del settore, con l’obiettivo di elaborare proposte per il futuro del calcio dilettantistico. "Siamo onorati che Ferrara sia stata scelta per ospitare questo evento – le parole del sindaco Alan Fabbri –. Ringrazio il presidente Abete, anche per il sostegno e l’impegno nei momenti difficili attraversati nei mesi scorsi dalla Spal e dalla città. Ripartire dal calcio significa puntare su valori sportivi, sociali ed educativi. In particolare il calcio dilettantistico, che significa anche attenzione per il settore giovanile, le attività di volontariato che ruotano intorno, significa integrazione tra culture e popoli diversi, persone che lavorano con passione sul territorio. "Questo è un momento importante per lo sport della nostra città. Ringrazio il presidente Abete e la Figc per aver scelto Ferrara, molte città si erano candidate, ma siamo riusciti a portare qui, a fine ottobre, una delle più grandi manifestazioni del calcio dilettantistico", è il plauso dell’assessore allo sport Francesco Carità. Il presidente di Lnd Giancarlo Abete ha sottolineato il valore dell’iniziativa: "Questa è un’opportunità per tutto il mondo dilettantistico e giovanile. Quarto Tempo rappresenta la nostra visione di un calcio aperto e orientato al futuro, un momento in cui la Lnd riflette sulle sfide che ci attendono".

j.c.