Lega Nazionale Dilettanti: Forlì sfida Sambenedettese e Livorno per lo scudetto

Subito in campo per lo scudetto. La Lega Nazionale Dilettanti (Lnd) ieri ha diramato i gironi e il calendario della prima fase della poule: tre gironcini, con altrettante squadre, che metteranno in palio l’accesso alle semifinali del torneo nazionale. Una post season che vedrà protagoniste le nove vincitrici dei gruppi della quarta serie, tutte già promosse nella serie C 2025-26. L’esordio della squadra di mister Alessandro Miramari sarà domenica allo stadio Morgagni nel match con la Sambenedettese impostasi nel girone F con 72 punti. Fischio d’inizio alle 16, anche se potrebbe essere posticipato alle 18 d’intesa tra le due società.

Blasonato anche l’altro avversario nel girone: il Livorno, che osserverà un turno di riposo, ha vinto il raggruppamento E anch’esso a quota 72 punti. Due avversarie illustri per l’ambizioso Forlì che, dopo l’inciampo di domenica con l’Imolese (2-4), dovrà essere svelto a riconnettersi per provare a far strada in un torneo comunque prestigioso, al termine del quale una delle nove pretendenti potrà fregiarsi dello scudetto sotto l’occhio delle telecamere di Sky nella prossima stagione.

La Sambenedettese vanta un curriculum invidiabile con la bellezza di 21 campionati nella cadetteria del calcio italiano e dovrebbe presentarsi allo stadio Morgagni con l’attaccante Diego Fabbrini, già in serie A con Udinese e Palermo, e il centrocampista Alessandro Sbaffo, ex Chievo Verona, nella massima serie, e con sei stagioni giocate in serie B. Ancor più prestigioso il pedigree del Livorno. I labronici, infatti, vantano la bellezza di 29 stagioni passate in serie A e altre 27 in serie B. Con la casacca amaranto dei toscani, i galletti si troveranno davanti il centrattacco Federico Dionisi, nella massima categoria con le maglie dello stesso Livorno e del Frosinone, assieme alla mezzala Andrea Luci, anch’egli nella massima serie italiana, con i livornesi.

La seconda giornata del mini girone è in programma mercoledì della prossima settimana, 14 maggio, allo stadio Armando Picchi: sarà proprio il Livorno che ospiterà la formazione uscita sconfitta nel primo match; oppure, in caso di pareggio, sarà il Forlì (la regola indica chi giocava in casa). La terza gara, poi, sarà domenica 18 maggio.

Cosa prevede la formula? Oltre alle tre vincitrici dei gironi, di sola andata, anche la seconda miglior classificata sarà ammessa alle semifinali: si giocheranno in gare di andata e ritorno domenica 25 maggio e quella seguente, 1° giugno. La finalissima potrebbe essere secca, in campo neutro, domenica 8 giugno. Se si opterà per la formula con andata e ritorno, si giocherà domenica 8 e mercoledì 11 giugno.

Negli altri gironi domenica Ospitaletto-Bra (riposa Dolomiti Bellunesi) e Casarano-Siracusa (il Guidonia attende). Al termine della scorsa stagione è stato il Campobasso a fregiarsi del titolo tricolore della serie D.