Lega Nazionale Pallacanestro: gara5 al Flaminio dopo cambiamenti di calendario

Ed eccola qua, la sorpresa di inizio giugno. L’eventuale gara5 al Flaminio si giocherà solo due giorni dopo la quarta partita a Desio. Lo ha reso noto la Lega Nazionale Pallacanestro, mettendo mano a un calendario della serie finale che pareva scolpito nel marmo a inizio stagione e che invece ha subito diversi cambiamenti. Gara1 è in programma domenica alle 20.15 al Flaminio, gara2 sempre a Rimini martedì 10 (20.45). Gara 3 si giocherà al PalaFitLine di Desio venerdì 13 (20.45) e nello stesso impianto è in programma l’eventuale quarto match di domenica 15 (20.45). Poi, come detto, ecco la quinta al Flaminio martedì 17 alle 20.45. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta da RaiSport. Intanto la caccia al biglietto per le prime due partite procede spedita. Fino alle 15 di oggi rimangono a disposizione solo i tagliandi destinati in prelazione agli abbonati, perché gli altri sono esauriti. Da quell’ora in poi verranno rimessi in commercio i biglietti eventualmente non confermati da chi possiede la tessera stagionale. La sensazione è che oggi si vada velocemente verso il tutto esaurito, biglietti destinati a Cantù compresi.