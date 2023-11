Legnano-Rambaudi, rottura: "È venuta meno la fiducia"

Il direttore generale Alessio Ferroni spiega le ragioni dell’avvicendamento sulla panchina del Legnano con il subentro di mister Gianluca Zattarin a Roberto Rambaudi. Il nuovo allenatore debutterà domenica in trasferta dalla Clivense, una sfida in cui si punta a tornare a fare punti importanti per il girone B del campionato di serie D.

Direttore per quale motivo si è interrotto il rapporto lavorativo con mister Rambaudi?

"Si è deciso in questa maniera perché la fiducia era venuta meno, non perché il mister non abbia lavorato bene, anzi io devo riconoscere delle qualità a Rambaudi nel saper gestire il gruppo anche caratterialmente però evidentemente tra lui e noi qualcosa era venuto meno e perciò si è deciso di interrompere in maniera precoce il rapporto anche per dare al mister la possibilità di trovare un’altra opportunità e a noi il tempo necessario in questi 8 mesi per poter riprogrammare la stagione sportiva e un mercato invernale che arriverà tra 40 giorni. Questa interruzione del rapporto di lavoro è stata una decisione unanime, consapevole e condivisa da ambo le parti".

Quali sono le caratteristiche del nuovo mister Zattarin?

"E’ l’allenatore giusto al momento giusto, un tecnico che conosco molto bene, di spessore caratteriale, basta vedere le squadre che lui ha allenato e i piazzamenti che ha ottenuto. E’ un tecnico pragmatico che saprà riportare consapevolezza e quella cattiveria agonistica necessaria nel gruppo affinchè il Legnano possa risalire velocemente posizioni in classifica na soprattutto trovare una continuità che fino adesso è mancata".

Si tornerà sul mercato?

"Questo come ho sempre detto è un gruppo valido, che ha grandi potenzialità di crescita con il lavoro e di miglioramento. Sicuramente dovremo integrare qualcosa e lo faremo nel mercato di dicembre come è giusto che sia. Perciò questi 40 giorni saranno importanti anche per capire e valutare lo spessore di alcuni calciatori ma soprattutto anche dove dovremmo intervenire per poter rendere questa squadra più funzionale e competitiva possibile da qui alla fine".