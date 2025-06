Leguigno disastroso: è già fuori. Il Gatta ne segna addirittura cinque. Numeri da incubo per i biancazzurri

LEGUIGNO0GATTA5

LEGUIGNO: Tarabelloni, Riolo (16’st Cortese), Valcavi, De Rinaldis, Morani (44’st Giansoldati), Gandolfi, Palermo (1’st Benvenuti), Ghirelli (37’st Grande), Vezzani, Falbo (35’st Rabotti), Bocchialini. A disp.: Loume, Gualandri, Koshi, Gatti. All.: Galasso

GATTA: Chiriac, Zini (16’st Muzhaqi), A.Favali, Lombardo (42’st Reggioni), Capanni, Biagioni, Bertucci (20’st Caselli), F.Favali, Grasso, Zanellati (38’st Toni), Omorogieva (34’st Zannoni). A disp.: Baroni, Portioli, Bedeschi. All.: Bianchi

Arbitro: Apice (Bonafini e Falcitano)

Reti: Lombardo al 6’pt, Omorogieva al 33’pt e al 43’pt, Biagioni al 10’st, Grasso al 45’st.

Note: spettatori 80 circa. Ammonito il dirigente Pistelli del Leguigno per proteste e F.Favali. Angoli: 5-1. Recuperi: nessuno. Chiriac para un rigore a Bocchialini al 41’pt. Nei Giovanissimi finisce in parità per 0-0. Cooling break per il caldo a metà dei due tempi per il caldo nei baby, e solo nel 1° tempo nei Dilettanti.

C’è il primo verdetto di questo Torneo della Montagna: il Leguigno abbandona la competizione, chiudendo all’ultimo posto nel girone D cadendo per 5-0. Numeri molto negativi per la compagine bianco-azzurra: zero punti, quattro sconfitte su quattro gare, tredici gol subiti e il triste dato di addirittura zero gol realizzati.

L’emblema dell’estate storta ieri quando al minuto 40’, sul 2-0 per il Gatta, Chiriac fa fallo su Falbo ed è rigore: Bocchialini dal dischetto si fa ipnotizzare dallo stesso portiere granata che gli dice di no.

Esulta il Gatta; primo successo e quota 4 punti raggiunta in tre gare. Nel prossimo turno importante lo scontro interno col Roteglia per capire il futuro di questo gruppo, dove lo ricordiamo le prime quattro (Cavola, Borzanese, Gatta e Roteglia, con l’ordine preciso che verrà determinato nel prossimo turno, si scontreranno in altri due turni nel seguente modo: la prima sfiderà la terza e la quarta e la seconda affronterà la terza e la quarta. Alla fine di tutto le due squadre che faranno più punti complessivi passeranno ai quarti di finale.

La gara di ieri: Tarabelloni si supera al 5’ con la punta delle dita su un diagonale di Andrea Favali, ma poi Lombardo lo sorprende con una botta da fuori, ed è l’1-0 granata. Palermo va vicino al pari con un tiro al volo da lontano, e al 30’ proteste del Leguigno per un contatto su Falbo in piena area: ci stava il rigore, e le proteste dei locali a fine partita riguarderanno altri due-tre episodi (un possibile tocco di mano e un contatto sul portiere in occasione del secondo e terzo gol) che non sono piaciuti. In ogni caso al 33’ si va sul 2-0: lesto in area piccola Omorogieva (Castellana, Eccellenza lombarda). Sul 2-0 il rigore parato da Chiriac (41’) raccontato in avvio, e poi al 43’ ecco il tris sempre con Omorogieva che spacca la porta da pochi passi. Nella ripresa girandola di cambi (esordio per il 15enne Nicola Giansoldati del Leguigno) e ritmi bassi. Il Leguigno prova in tutti i modi a chiudere il torneo con almeno un gol fatto, ma è il Gatta a trovarne altri due con Biagioni e Grasso. Nei Giovanissimi solo 0-0, ed entrambe sono in testa a 7 punti (ma il Leguigno riposerà la prossima e il Gatta cercherà la vetta solitaria).