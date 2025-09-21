Lelli: "Costruite buone occasioni. Concesso poco". Barontini: "Spirito giusto, usciremo dal tunnel"
Penultima gara da titolare della panchina bianconera per Nico Lelli (nella foto) che sostituiva ancora lo squalificato Tommaso Bellazzini, in tribuna insieme al direttore sportivo Simone Guerri a soffrire per le sorti dei suoi. "E’ stata una partita che abbiamo affrontato bene – dice l’ex vice di Pagliuca sempre sulla panchina del Siena - costruendo buone occasioni da gol e concedendo poco tranne nell’occasione in cui Michielan è stato molto bravo. Avremmo meritato di segnare prima visto che trovavamo gli spazi giusti. Poi dopo il rosso loro si son abbassati molto e c’è voluto un po’ per capire che dovevamo cambiare qualcosa. Poco dopo ci siamo sistemati e abbiamo attaccato bene. Masini out per fastidio in allenamento, vedremo quando potrà recuperare". Troppe però le occasioni fallite, unico neo del bel pomeriggio bianconero. "Importante giocare per la squadra che è il bene comune più grande. La palla va passata quindi al compagno meglio piazzato. Fa tutto parte del nostro percorso che prosegue. Siamo stati più veloci oggi e questo ci ha creato più spazi. L’assenza del mister? È nostro punto di riferimento quindi è sempre una assenza pesante ma abbiamo cercato tutti insieme di fare il massimo. A volte dobbiamo tenere il ritmo più alto ma non è sempre facile. Serve lucidità e prontezza per non farci influenzare dagli eventi ma essere sempre dentro la gara. Ovvio che chiuderla prima sarebbe stato meglio ma non è sempre facile anzi". Dall’esterno c’è però sensazione che la squadra stia crescendo in conoscenza e consapevolezza. "Come il mister disse qualche settimana fa – ammette Lelli - non ci sarà mai la fine del nostro processo di crescita perché è un lavoro continuo e quotidiano. Ma è chiaro che facciamo passi in avanti. Dobbiamo continuare a farlo per essere pronti ogni volta". Mercoledì pomeriggio a San Casciano Val di Pesa si torna subito in campo per una sfida complicata contro un avversario di buon livello che per giunta sarà voglioso di tornare a fare punti dopo lo stop al Lungobisenzio di Prato di ieri pomeriggio. In più è un turno infrasettimanale, ovvero una gara che può resettare almeno parzialmente i valori. Lelli è convinto che però la stanchezza non peserà troppo e che i suoi avranno un’altra occasione per dimostrare i loro valore. "Lo Scandicci? Sappiamo che non sarà facile ma anche che per una squadra come la nostra ogni gara è una occasione" conclude il vice allenatore bianconero.
Guido De Leo
