Lelli: "Meritavamo qualcosa in più!. Comunque ci teniamo la prestazione"

Il pareggio ha lasciato l’amaro in bocca alla Robur. Lo ha lasciato a Nico Lelli (nella foto). "A contare le occasioni avremmo meritato qualche cosa in più – dice il vice allenatore bianconero –. Il primo tempo è stato in totale controllo, con qualche occasione creata, una traversa centrata e il meritato gol. Nei primi 20 minuti della ripresa abbiamo sofferto il cambio di atteggiamento degli avversari che sapevamo essere una squadra molto organizzata, molto in salute, che avrebbe potuto crearci delle difficoltà. In quel lasso di tempo, su palla inattiva, un suo punto di forza, lo Scandicci ha trovato il pareggio. Vanno anche riconosciuti i meriti altrui: Valentini è un giocatore molto, molto forte che in carriera è andato in doppia cifra proprio su palle inattive. Dopo il filo conduttore della gara è tornato quello del primo tempo: potevamo, anche stavolta, essere più cinici, visto che un paio di occasioni le abbiamo costruite. I ragazzi hanno comunque disputato una buona partita: prendiamoci la prestazione".

Difficile spiegare cosa sia successo in quei 20 minuti. "A livello emotivo, quando sei in vantaggio, devi essere bravo a contrastare il cambio di atteggiamento dell’avversario – afferma il mister –. Devi giocare con maturità e lucidità. In più, un campo che non arriva a 60 metri acuisce la pressione di chi sta perdendo. Ma anche nella ripresa, di occasioni ne abbiamo avute più noi. Le loro ripartenze? Non ne ricordo una che ci abbia creato grandi problemi. E’ chiaro che con il nostro modo di giocare, le occasioni le concediamo così. Si tratta di un’abitudine che il mister mette in conto e che i ragazzi sanno". Sulle sostituzioni. "I cambi sono stati fatti per migliorare la squadra – le parole di Lelli –, avendo a disposizione tanti giocatori che si allenano bene tutta la settimana. Volevamo vincere". Sguardo al campionato. "E’ ancora presto per guardare gli avversari e forse non lo faremo mai. Il Prato, per esempio, è incappato in tre ko, ma è partito con tre settimane di ritardo". Bellazzini ha finito di scontare la squalifica: da domenica in panchina ci sarà lui. "E’ il nostro punto di riferimento e averlo in campo è importante – chiude Lelli –. Noi abbiamo cercato di fare il massimo. La squadra avrà un punto di forza in più".

